Équipe de France : quelle liste pour le Mondial?

Qui verra l'Amérique? Didier Deschamps donne le coup d'envoi symbolique de la campagne des Bleus pour le Mondial-2026 en dévoilant jeudi sa liste de joueurs pour le tournoi, avec peu d'incertitudes à lever hormis l'identité du gardien N.3.

Comme c'est la tradition avant chaque phase finale, le sélectionneur aura les honneurs du journal de 20h de TF1, partenaire de l'équipe de France, pour égrener les noms des heureux élus chargés de partir à la conquête d'une troisième Coupe du monde après celles de 1998 et 2018.

Le moment sera particulier pour le technicien de 57 ans, qui quittera ses fonctions à l'issue de cette compétition hors normes (48 nations qualifiées), disputée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais il a suffisamment balisé le terrain pour s'éviter de grosses migraines à l'heure de peaufiner son groupe, qui disputera d'abord deux matches amicaux contre la Côte d'Ivoire (le 4 juin à Nantes) et l'Irlande du Nord (le 8 juin à Lille) avant de s'envoler pour son camp de base de Boston, sur la côte Est.

Les contours de cette liste, qui pourra aller de 23 à 26 joueurs comme au Qatar en 2022, devraient fortement épouser ceux de la tournée américaine de mars en y incorporant les quatre absents de marque pour cause de blessure, William Saliba, Jules Koundé, Bradley Barcola et Manu Koné.

- "Trois options par poste" -

"L'objectif est de faire en sorte d'avoir trois options par poste. Je ne suis pas là pour prendre des joueurs en moins, mais même en prenant 26 joueurs, ça laissera aussi des joueurs légitimement sélectionnables de côté. Il y a des avantages et des inconvénients. Je dois faire des oppositions à l'entraînement à onze contre onze, je ne me vois pas faire du douze contre douze, à moins de changer de sport", avait alors expliqué le sélectionneur.

Deschamps, qui avait créé la surprise en rappelant Karim Benzema pour l'Euro en 2021 et N'Golo Kanté pour l'Euro-2024, va-t-il récidiver?

Le nom de Hugo Lloris a refait surface à la faveur des déboires de Lucas Chevalier, devenu remplaçant au PSG et passé de portier N.2 à N.3 en équipe de France. Le recordman du nombre de sélections (145) et ex-capitaine des champions du monde 2018, âgé de 39 ans, a fait acte de candidature dans le journal L'Equipe par le biais de son entourage et les soucis physiques du Parisien, touché à la cuisse droite, ont alimenté la possibilité d'un improbable retour.

Mais Deschamps est-il prêt à rappeler un joueur aussi prestigieux pour tenir le rôle ingrat de troisième gardien derrière le titulaire Mike Maignan et le Rennais Brice Samba? Rien n'est moins sûr et les dernières tendances ne plaident pas du tout pour ce scénario, selon une source proche des Bleus.

- Réservoir exceptionnel -

Si Chevalier venait à être écarté, le sélectionneur pourrait se tourner vers Alphonse Areola (West Ham) mais l'ex-Parisien, sacré en 2018, est également cantonné au banc de touche dans son club. Robin Risser (21 ans, Lens), international espoir et élu meilleur gardien de Ligue 1, ou Jean Butez (30 ans, Côme), suivi par le staff, sont des alternatives crédibles même s'ils n'ont encore jamais été convoqués.

En défense, ils sont nombreux à être certains du voyage (Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Koundé, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Lucas Digne, voire Malo Gusto). Reste à savoir s'il y aura une opportunité pour Maxence Lacroix et Pierre Kalulu, en vue face à la Colombie en amical (3-1) le 19 mars.

Les places sont aussi chères dans l'entre-jeu avec un gros contingent d'indiscutables (Kanté, Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery). Eduardo Camavinga, en grande difficulté au Real Madrid et jamais vraiment convaincant en bleu, sera-t-il de la partie?

C'est en attaque où Deschamps dispose d'un réservoir exceptionnel. Si Hugo Ekitike, gravement blessé à un tendon d'Achille, est forfait, le secteur offensif français reste sans égal avec la superstar et capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, la pépite du Bayern Munich Michael Olise, le généreux Marcus Thuram et une escouade de jeune talents (Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Magnes Akliouche). L'indisponibilité d'Ekitike donne peut-être de l'espoir à Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Jean-Philippe Mateta ou au meilleur buteur de L1 Esteban Lepaul.

Selon le règlement de la Fifa, Deschamps aura de toutes façons la possibilité de remplacer un joueur en cas de blessure jusqu'à 24 heures avant l'entrée en lice des Bleus, le 16 juin contre le Sénégal au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey).



AFP