[Vidéo] La Rochelle : des jeunes engagent une bataille de boules de neige avec des policiers

Les premiers flocons sont tombés sur la France, avec 15 centimètres de neige, dans la nuit de ce lundi 5 au mardi 6 janvier 2026. En pleine soirée, des jeunes ont engagé une bataille de boules de neige avec des policiers, le tout dans une ambiance bon enfant.

Sur les réseaux, la vidéo a cumulé des milliers de vues et de commentaires amusés. Certains ont notamment pointé un échange beaucoup trop rare entre les forces de l’ordre et les jeunes habitants. Regardez.

À Paris, la butte Montmartre, s'est transformée en une piste bleue de ski. Pour Erwan, 25 ans, c’était un rêve de chausser les skis et d’enfin glisser sur la butte enneigée. Regardez.

www.imazpress.com/[email protected]