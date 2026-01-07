TOUTE L’ACTUALITÉ
[Vidéo] La Rochelle : des jeunes engagent une bataille de boules de neige avec des policiers

  • Publié le 7 janvier 2026 à 11:54
  • Actualisé le 7 janvier 2026 à 15:19
Les premiers flocons sont tombés sur la France, avec 15 centimètres de neige, dans la nuit de ce lundi 5 au mardi 6 janvier 2026. En pleine soirée, des jeunes ont engagé une bataille de boules de neige avec des policiers, le tout dans une ambiance bon enfant.

Sur les réseaux, la vidéo a cumulé des milliers de vues et de commentaires amusés. Certains ont notamment pointé un échange beaucoup trop rare entre les forces de l’ordre et les jeunes habitants. Regardez.

À Paris, la butte Montmartre, s'est transformée en une piste bleue de ski. Pour Erwan, 25 ans, c’était un rêve de chausser les skis et d’enfin glisser sur la butte enneigée. Regardez.

