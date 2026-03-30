[Vidéo] Australie : le cyclone tropical Narelle teinte le ciel d'un rouge vif

Un ciel rouge vif en plein après-midi, un décor irréel et des paysages dignes d’un film de science-fiction. Ce samedi 28 mars 2026, un phénomène aussi impressionnant qu’inhabituel a surpris les habitants de l’ouest australien. (Capture d'écran : Shark Bay Caravan Park)

À Carnarvon et dans plusieurs régions d’Australie-occidentale, le ciel a brusquement viré à l’orange puis au rouge intense, le week-end dernier, plongeant les paysages dans une atmosphère presque apocalyptique. Sur les réseaux sociaux, les images ont rapidement fait le tour du monde.

Regardez.

- Un effet spectaculaire… mais bien réel -

Derrière ces images impressionnantes, pas de phénomène surnaturel, mais une explication scientifique bien connue. En cause : le passage du puissant cyclone tropical Narelle, qui a balayé la région avec des vents pouvant atteindre les 200 km/h.

Ces rafales ont soulevé d’importantes quantités de poussières riches en oxyde de fer, caractéristiques des sols arides australiens. En suspension dans l’atmosphère, ces particules agissent comme un filtre, ne laissant passer que les teintes rouges de la lumière. Résultat : un ciel aux allures de planète Mars. Comme on peut le voir sur ces images partagées par Perth Weather Live.

- Un phénomène rare mais pas inédit -

Si ce type de ciel reste impressionnant, il n’est pas inédit. Des scènes similaires ont déjà été observées lors de tempêtes de sable, notamment en Europe lorsque des poussières du Sahara ont teinté le ciel d’orange, en Espagne, en Grèce ou même en France.

Mais en Australie, l’intensité du phénomène s’explique aussi par la sécheresse des sols, qui facilite la mise en suspension de ces particules.

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Avec le réchauffement climatique et l’intensification des événements extrêmes, ces phénomènes pourraient devenir plus fréquents. Si le spectacle fascine, il rappelle aussi les effets des dérèglements climatiques.

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