[Vidéo] Molly, une chienne disparue depuis sept jours, secourue en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, la chienne d’une randonneuse tombée dans un terrain rocheux il y a quelques jours a été retrouvée saine et sauve, mardi 31 mars 2026. Elle s’était égarée lors du sauvetage de sa maîtresse, gravement blessée après une chute de 55 mètres, et errait dans la montagne depuis près d’une semaine.

C’est grâce à la détermination de Matt Newton, propriétaire et exploitant de la compagnie d’hélicoptère située non loin du lieu de sauvetage, et de sa famille, que l’animal, une Border collie nommée Molly, a pu rentrer chez lui. "Je l’ai contactée à l’hôpital et lui ai dit que j’irai la chercher", a indiqué le pilote à Associated Press. Regardez.

Pour financer davantage d’heures de vol, ainsi que du matériel de recherche sophistiqué, Matt Newton et sa famille ont tenté le tout pour le tout en lançant une cagnotte. Les dons ont rapidement afflué, si bien que la somme récoltée (11.000 dollars néo-zélandais, soit 6.300 dollars américains). Regardez.

Dans un message sa propriétaire, Jessica Johnston a partagé son émotion après les retrouvailles avec Molly : "La semaine a été particulièrement difficile, mais maintenant que nous sommes tous les deux rentrés à la maison, je peux ajouter cette aventure à la liste. C'était tout de même un super voyage avant que nos vies ne soient complètement bouleversées".

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