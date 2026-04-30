Accident de bus à Juvisy-sur-Orge: les véhicules récupérés dans la Seine, "aucun risque de pollution"

Les opérations de secours et de récupération des véhicules se sont achevées jeudi en fin d'après-midi après un spectaculaire accident de bus, conduit par une conductrice en formation et qui est tombé dans la Seine dans la matinée à Juvisy-sur-Orge (Essonne).

Quatre personnes ont été secourues et "aucun risque de pollution dans la Seine n'a été détecté", selon la préfecture de l'Essonne.Lors de l'accident, le bus a percuté un véhicule stationné sur ce quai de Seine, vide aux moments des faits, qui a également fini sa course dans le fleuve.A 16H30, l'extraction du bus et de la voiture était achevée, selon la préfecture."Le bilan définitif fait état de quatre personnes impliquées, toutes saines et sauves, secourues puis conduites à l'hôpital de Longjumeau", ajoute cette source."Le bus, au lieu d'aller à droite, est passé tout droit et a entraîné une voiture dans sa chute", décrit Elisabeth, employée d'un conservatoire de 55 ans, qui a assisté à la scène.Selon elle, "quelques personnes ont commencé à sortir du bus assez rapidement. On a toqué à la première péniche qui a envoyé des bouées le temps que les secours arrivent", assez rapidement après les faits.Le parquet d'Evry a confirmé à l'AFP que "le conducteur et trois autres personnes se trouvaient dans le bus"."Ils ont tous été secourus" et l'enquête ouverte pour "blessures involontaires par conducteur d'un véhicule est confiée au commissariat de Juvisy-sur-Orge", selon la même source.Une source policière indique pour sa part que la conductrice a été placée en garde à vue.- Tests négatifs -Le bus "était conduit par une conductrice en fin de formation", a indiqué un porte-parole d'Ile-de-France Mobilités. Selon lui, elle a été testée négative à l'alcool et aux stupéfiants, tout comme son conducteur référent.Après un premier entraînement sur des circuits fermés puis à vide en circuit ouvert, elle en était au dernier stade de sa formation: elle devait reconnaitre l'itinéraire sur lequel elle allait être affectée, accompagnée d'un formateur, et était autorisée à prendre des passagers à bord, a indiqué la même source.Très vite après les faits, les badauds se sont massés aux abords de la zone sécurisée."J'ai l'impression qu'il y avait tous les pompiers du département", souligne Amine, étudiant de médecine de 19 ans, qui passait chercher à pied un ami vivant à proximité et a "entendu un gros bruit" qui lui a fait craindre l'explosion d'une bombe quand le bus a percuté la barrière."Au plus fort de l'intervention, ce sont plus de 110 personnels qui ont été engagés", a précisé la préfecture en fin d'après-midi.Elle avait détaillé plus tôt que 16 véhicules de pompiers avec 34 sapeurs-pompiers, 60 policiers et la brigade fluviale avaient été mobilisés.Une mobilisation soulignée par la députée Claire Lejeune dans une publication Instagram. "Je tiens à saluer leur engagement et leur réactivité, ainsi que la mise en place d'un barrage pour prévenir tout risque de pollution", a commenté la députée de la 7e circonscription de l'Essonne, qui comprend Juvisy-sur-Orge.Le président LR du département François Durovray a indiqué en fin d'après-midi sur X que "la situation est désormais revenue à la normale". "Aucune victime n'est heureusement à déplorer" et "le risque de pollution de la Seine est écarté", a-t-il ajouté.La navigation, précédemment suspendue en lien avec Voies navigables de France, a pu reprendre dans des conditions habituelles.sm-im-rr-mlf-js/cal/kal