Affaire Epstein : soupçonné de "manquement dans l'exercice de ses fonctions", Andrew Mountbatten-Windsor arrêté

(Actualisé) L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, le jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles", liées à l'affaire Epstein, un coup de tonnerre pour la famille royale britannique.

La Thames Valley Police a annoncé sur le réseau social X l’interpellation d’un sexagénaire soupçonné de cette infraction, sans toutefois confirmer son identité.

Elle a aussi indiqué perquisitionner dans deux propriétés du sud et de l'est de l'Angleterre, apparemment en lien avec cette arrestation.

"Nous avons procédé (jeudi) à l'arrestation d'un homme sexagénaire, originaire du Norfolk, soupçonné de manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle, et menons des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk", dans le sud et l'est de l'Angleterre, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le tabloid The Sun avait, peu auparavant, le premier publié des photos montrant des voitures banalisées - supposément de police - près du domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, où Andrew réside officiellement depuis que le roi lui a demandé de quitter le domaine de Windsor en raison du scandale.

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) February 19, 2026

C'est la première fois, dans l'histoire récente de la famille royale, que l'un de ses membres est formellement arrêté.

- Une enquête ouverte -

Le 9 février, la police de Thames Valley avait indiqué "évaluer" des allégations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, du temps où celui qui était encore prince et duc de York occupait les fonctions d'envoyé du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

D’après les mails rendus publics par la justice américaine, l’ancien envoyé spécial britannique pour le Commerce aurait, en 2010, transmis des documents commerciaux officiels à Jeffrey Epstein, financier américain mort en détention en 2019. La justice britannique a ouvert récemment une enquête sur l'ancien prince.

Lire aussi - Affaire Epstein : perquisitions autour de Jack Lang, alors qu'il fait ses adieux à l'IMA

La publication de nouveaux emails et de photos compromettantes du dossier Epstein, qui le montrent agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée, avait fait monter la pression sur le prince déchu Andrew, que le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à témoigner aux Etats-Unis sur les crimes du financier américain.

La police de Thames Valley avait par ailleurs indiqué également "examiner" des allégations selon lesquelles une femme avait été envoyée au Royaume-Uni par le pédocriminel américain Jeffrey Epstein en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, dans sa résidence de Windsor.

Elle n'a cependant pas évoqué ces accusations dans son communiqué de jeudi.

L'avocat américain la représentant, Brad Edwards, a affirmé au média britannique que la relation présumée avait eu lieu en 2010, dans la résidence de l'ex-prince située dans le domaine de Windsor, à l'ouest de Londres, lorsque sa cliente était âgée d'une vingtaine d'années.

Une nouvelle accusation qui intervient plus de dix ans après celle de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril 2025 et qui était la principale plaignante dans l'affaire Epstein.

- 66 ans aujourd'hui -

Âgé de 66 ans, le prince Andrew fait depuis plusieurs années l’objet de controverses liées à sa relation avec Epstein, qui lui ont valu son retrait de la vie publique.

L'avocat américain la représentant, Brad Edwards, a affirmé au média britannique que la relation présumée avait eu lieu en 2010, dans la résidence de l'ex-prince située dans le domaine de Windsor, à l'ouest de Londres, lorsque sa cliente était âgée d'une vingtaine d'années.

En 2022, une action en justice intentée par Virginia Giuffre contre Andrew s'était soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres.

La tentaculaire affaire Epstein a mis en cause de multiples personnalités à travers le monde. Elle éclabousse particulièrement le Royaume-Uni avec les soupçons entourant Andrew et l'ex-ambassadeur et ministre travailliste Peter Mandelson, lui aussi soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles au financier américain.

Lire aussi - De nouvelles personnalités éclaboussées par les documents Epstein

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]