Ain: la ville de Nantua confinée après des tirs dans un café, un mort, deux blessés

L'auteur présumé d'une fusillade qui a fait un mort et deux blessés jeudi matin dans un bar de Nantua, s'est rendu aux forces de l'ordre, permettant à cette petite ville de l'Ain de retrouver une vie normale après un confinement imposé.

L'interpellation, confirmée de source judiciaire, s'est produite peu avant 15h00 "sur la voie publique, sans incident", selon une source proche de l'enquête.L'homme est soupçonné d'avoir tiré "à une ou plusieurs reprises avec une arme à feu, blessant mortellement une personne à l'abdomen" qui était "inconnue de la police et de la justice", avait précédemment indiqué une source proche de l'enquête. Deux autres personnes ont été blessées, "dont une victime d'un malaise cardiaque".Selon les premiers éléments de source judiciaire et proche de l'enquête, il s’agirait d’un différend entre personnes d'origine turque.Un habitant de Nantua qui a refusé d'être cité, évoquait un comportement "inconvenant" du jeune homme décédé vis-à-vis de l'épouse du tireur -- ce qui n'a été confirmé par aucune source officielle.L'auteur des coups de feu, lui, a pris la fuite après les tirs et, selon des témoignages d'habitants recueillis par l'AFP, s'est réfugié dans un immeuble.Une cinquantaine de gendarmes a été déployée et un hélicoptère placé en alerte, selon la gendarmerie, tandis que les activités cessaient dans cette ville de quelque 3.500 habitants, située au nord-est de Lyon: la préfecture de l'Ain a invité la population à "éviter le secteur", les élèves ont été confinés dans les établissements scolaires, les commerces ont fermé.- Enfants "bien protégés" -"Les élèves sont gardés en sécurité dans les établissements scolaires avec de quoi les alimenter", avait précisé la préfecture de l'Ain sur Twitter.Peu après les coups de feu, un restaurateur joint par téléphone avait indiqué à l'AFP que des policiers déployés devant son restaurant avaient "dit aux gens d'évacuer la zone ou de se réfugier chez eux"."Tous les commerces ont dû fermer", avait-il poursuivi sous condition d'anonymat, une information confirmée par plusieurs commerçants contactés par téléphone par l'AFP.Le maire adjoint (sans étiquette) Olivier Robin, absent de Nantua lors de la fusillade, a raconté à l'AFP s'être empressé de revenir dans la commune "où l'on ne s'attendait pas à ce genre de problème, compte tenu du fait que, très souvent, ce sont des problèmes que l'on connaît dans les grandes villes...". "Ici c'est vraiment la première fois !"Il s'est réjoui que l'affaire se soit finie dans le calme et annoncé la tenue d'une réunion d'information en mairie dans la soirée.Après l'interpellation du suspect, la préfecture de l'Ain a annoncé "la levée du dispositif d'ordre public", précisant que les transports scolaires seraient assurés normalement à la sortie des classes. Elle a aussi annoncé la mise en place par l'Education nationale d'une cellule de soutien psychologique à partir de vendredi.Une mère de famille, qui n'a pas communiqué son identité, a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles du collège d'une de ses filles et s'être un peu inquiétée. "Mais ils ont l'air d'être bien protégés", a-t-elle dit à un journaliste de l'AFP, alors que l'enfant n'était pas encore sortie de l'école.Avec sa fille aînée, scolarisée dans un lycée privé, elle est en revanche "restée tout le long (en contact) par message, par téléphone" portable: "Il n'y avait pas de souci, ils ont été protégés", a-t-elle commenté.En fin d'après-midi, le calme régnait à proximité du lieu de la fusillade, toujours bouclé par un périmètre de sécurité, qui attirait les badauds, a constaté le journaliste de l'AFP. Mais la ville reprenait vie peu à peu.alh-dfa-ag-jg/sof/cbn