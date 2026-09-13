Allemagne : 150 000 personnes manifestent contre l’extrême droite dans tout le pays

Mobilisation d’ampleur contre l’extrême droite en Allemagne. Quelque 150 000 personnes sont descendues ce samedi dans les rues d’une vingtaine de villes du pays, selon les organisateurs des manifestations, pour protester contre l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son candidat Ulrich Siegmund après sa récente victoire électorale en Saxe-Anhalt.

Les manifestants ont défilé dans des grandes villes allemandes, dont la capitale Berlin, Hambourg et Munich, à l’appel de Prüf, une campagne nationale qui plaide pour l’interdiction de l’AfD, ont affirmé les organisateurs. Les manifestants brandissaient des pancartes "Interdisez l’AfD maintenant" ou "La démocratie n’a pas besoin d’alternatives".

Cette formation antimigrants et prorusse a remporté la semaine dernière près de 44 % des voix dans l’un de ses bastions de l’ex-Allemagne de l’Est. Elle cherche désormais à former le premier gouvernement régional d’extrême droite en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- "Les ennemis de la Constitution" -

" Un large pan de la société civile descend dans la rue pour empêcher les ennemis de la Constitution, l’AfD en Saxe-Anhalt, d’accéder au pouvoir", a déclaré Christoph Bautz, directeur du groupe de campagne Campact, qui a participé aux manifestations.

La montée en puissance de l’AfD inquiète une partie de la population qui estime que l’Allemagne a une responsabilité particulière en raison de son passé nazi. Les appels se multiplient pour que les partis traditionnels fassent interdire le parti, mais les avis sur l’opportunité d’une procédure d’interdiction de l’AfD divergent.

À Berlin - où une contre-manifestation de l’AfD avait lieu en présence de Kristin Brinker, sa tête de liste pour l’élection municipale du 20 septembre dans la capitale - des milliers de personnes sont descendues dans les rues lors de plusieurs manifestations, selon la police. Selon Campact, quelque 25 000 manifestants ont défilé à Hambourg et 12 000 à Munich.

AFP