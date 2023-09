Angleterre: la série continue pour Manchester City, même à dix

Manchester City, en infériorité numérique, a poursuivi samedi sa moisson de points contre Nottingham Forest (2-0), une sixième victoire en six matches qui accroît la pression sur Tottenham et Arsenal, ses poursuivants qui s'affrontent dimanche à l'Emirates.

Le champion d'Angleterre en titre a creusé l'écart au classement grâce à une belle volée de Phil Foden (7e, 1-0) et une tête smashée d'Erling Haaland (14e, 2-0), avant de faire le dos rond lors d'une seconde période disputée intégralement à dix contre onze.La maîtrise parfaite des Citizens a été mise à mal par un geste d'humeur inhabituel et assez incompréhensible du milieu espagnol Rodri à l'encontre de Morgan Gibbs-White (46e), moins de 30 secondes après la reprise."Ce n'était pas idéal, mais nous avons montré une autre facette de nous-mêmes aujourd'hui en nous accrochant et je suis fier de l'équipe", a commenté Foden. Les joueurs ont fourni un match "exceptionnel", au niveau du jeu produit en première période et dans la "résilience" offerte en seconde, a résumé Pep Guardiola.L'entraîneur sera privé sur suspension de Rodri le week-end prochain contre Wolverhampton et, probablement, pour le choc suivant face à Arsenal.En attendant, Manchester City compte cinq points d'avance sur Arsenal (4e, 13 pts) et Tottenham (2e), opposés dimanche lors du très attendu "North London Derby", et sur Liverpool (3e), autre équipe à treize points avant de recevoir West Ham (6e).- 8 buts pour Haaland -Ce matelas a été acquis, samedi, sans Mateo Kovacic, Kevin De Bruyne ni Bernardo Silva, sur le flanc. Mais les suppléants Matheus Nunes, Phil Foden et Julian Alvarez offrent mieux qu'un plan B.Ttitulaire pour la première fois avec City en championnat, Nunes a par exemple servi Haaland pour permettre au Norvégien d'inscrire son huitième but en six matches de Premier League. Le N.9 affiche 44 buts en 41 matches au compteur, en incluant la saison dernière.A l'autre extrémité du classement, la lanterne rouge Luton a enfin décroché son premier point cette saison, contre des Wolves réduits à dix après l'exclusion de Jeanricner Bellegarde en fin de première période."Incroyablement fier", l'entraîneur Rob Edwards a salué son équipe, "excellente" et dominatrice"tout le match". "On aurait dû avoir trois points mais nous sommes en progrès. Les gens vont arrêter de dire qu'on est la seule équipe qui n'a rien obtenu", a-t-il dit à Sky Sports.Le promu, de retour dans l'élite après trente-et-un ans d'absence, a égalisé par Carlton Morris (65e, 1-1) et bloqué à quatre défaites sa mauvaise série de début de saison. Il fallait jusqu'à présent remonter au 25 avril 1992 pour trouver trace d'un point gagné par Luton (2-0 contre Aston Villa) en première division anglaise.Les prochaines rencontres contre Everton puis Burnley (match en retard) pourraient leur permettre de redresser encore plus la barre.Dans l'autre match de l'après-midi, Crystal Palace et Fulham ont fait match nul 0-0.Après Brentford-Everton, la journée de samedi se terminera par le déplacement chez le promu Burnley de Manchester United, en difficulté après trois défaites en cinq matches.