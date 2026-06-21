Attaques ukrainiennes en Crimée, distribution de carburant suspendue dans la péninsule

La vente de carburant a été suspendue dimanche dans les stations-service en Crimée annexée, où des attaques de drones ukrainiens ont fait quatre morts, un cinquième ayant été tué alors qu'il circulait sur un ferry entre la péninsule et la Russie.

"La nuit dernière, nos frappes de longue portée ont visé la logistique militaire des occupants, l'industrie pétrolière et la défense aérienne", a confirmé le président Volodymyr Zelensky sur le réseau X.

"Des installations situées de part et d'autre du pont de Crimée ont été touchées : des infrastructures de logistique maritime utilisées pour le transport de pétrole dans la région de Krasnodar, ainsi qu'un dépôt de pétrole à Kertch, temporairement occupée", a-t-il détaillé.

Le président ukrainien ajouté que "des installations de logistique militaire ont été frappées avec succès, de même que quatre stations radar appartenant à des systèmes S-400 et deux systèmes Pantsir".

Selon le chef de la République de Crimée, Sergueï Aksyonov, une attaque de drones ukrainiens a fait quatre morts et 28 blessés sur la péninsule de Kertch.

Et une personne est décédée lors d'une attaque de drone sur le ferry Panagia qui effectuait une traversée entre le district de Temriouk et la péninsule de Kertch, selon les autorités de la péninsule de Krasnodar (sud de la Russie).

- Panne d'électricité -

Sur la péninsule, annexée en 2014 par la Russie, le gouverneur a annoncé dimanche matin la suspension de la distribution de carburant dans les stations-service.

"Le carburant sera distribué uniquement aux services publics qui assurent le fonctionnement vital et la sécurité de la République de Crimée", a annoncé Sergueï Aksyonov sur le réseau Telegram.

Par ailleurs, selon la compagnie locale de services publics Krymenergo, une partie de la péninsule a été privée d'électricité après les attaques.

"En raison de dommages sur le réseau électrique, une panne partielle affecte les consommateurs des districts énergétiques du Nord-Ouest, du Centre et de la côte sud", a annoncé la compagnie, avant de préciser que "des travaux d'urgence de réparation et de rétablissement sont en cours".

La Crimée, qui se trouve dans le sud de l'Ukraine, est utilisée par la Russie pour soutenir ses opérations militaires face aux forces ukrainiennes.

L'armée ukrainienne vise quasiment chaque semaine des raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers en Russie, un effort visant à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures, qui servent notamment à financer son effort de guerre en Ukraine depuis 2022.

Dernière en date, une grande raffinerie de Moscou a été touchée mardi dans une vaste attaque de drones ukrainiens sur la capitale russe.

Ces frappes provoquent souvent de spectaculaires incendies mais leur impact sur la production russe reste difficile à évaluer.

Selon un récent rapport d'Energy Intelligence, une société américaine de recherche dans le secteur de l'énergie, environ un tiers des capacités de raffinage de pétrole russes ont été mises à l'arrêt en raison des frappes ukrainiennes.

Côté ukrainien, des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Poltava et Dnipropetrovsk ont fait trois morts.

"Une personne a été tuée et neuf blessées" dans des bombardements, des attaques de drones et des tirs d'artillerie contre trois districts de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Ganzha.

Son homologue de Poltava, Vitali Dyakivnich, a indiqué que deux personnes avaient trouvé la mort, dont une à l'hôpital, après un assaut survenu samedi soir, évoquant le chiffre de 13 blessés.

Volodymyr Zelensky a assuré dimanche que "rien que cette semaine, les Russes ont lancé environ 2.200 drones d'attaque, plus de 1.800 bombes aériennes guidées et 87 missiles de différents types contre l’Ukraine".

AFP