Au moins 14 morts dans des frappes russes en Ukraine

Au moins 14 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine par des frappes russes, dont sept à Odessa (sud), quatre dans la capitale Kiev et trois dans la région de Dnipropetrovsk (centre), selon les autorités.

Ces attaques de missiles et de drones ont également fait plusieurs dizaines de blessés à travers le pays, ont rapporté les autorités de plusieurs régions dont celles de Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk et Kharkiv.Côté russe, deux enfants de 5 et 14 ans ont été tués par une attaque de drone ukrainienne sur un immeuble dans la nuit dans la région de Krasnodar (sud), a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.Depuis le début du conflit, il y a quatre ans, l'armée russe attaque presque chaque nuit le territoire ukrainien à l'aide de missiles et de centaines de drones, et a récemment intensifié les raids aériens diurnes.Des dizaines de milliers de civils ont été tués depuis l'invasion russe de février 2022.A Kiev, "quatre personnes ont été tuées (...) dont un garçon de douze ans", a dénombré le maire de la capitale, Vitali Klitschko, ajoutant que "45 habitants ont été blessés", dont plusieurs membres du personnel médical.Selon lui, les attaques sur Kiev sont toujours en cours jeudi matin."Dans le district de Podilsky, où le rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel privé s'est effondré, un enfant a été secouru sous les décombres", a-t-il décrit. Dans le même district, un drone volant à basse altitude s'est abattu sur un immeuble de 18 étages, selon lui.La ville d'Odessa (sud), où au moins sept personnes ont trouvé la mort, a été la cible de "plusieurs vagues d'attaques de missiles et de drones dans la nuit", a rapporté le chef de l'administration militaire locale, Sergiy Lysak.- Renforcer les alliances -Trois personnes ont également été tuées dans la région de Dnipropetrovsk (centre) dans une attaque russe, a déclaré le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganzha.Les pourparlers sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas permis de rapprocher les belligérants d'un accord, les négociations étant au point mort depuis plusieurs semaines.En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche à renforcer ses alliances, en particulier auprès de ses partenaires européens. Il a annoncé mercredi aux côtés de la Première ministre italienne Giorgia Meloni un renforcement de la coopération des deux pays en matière de défense, notamment dans la production de drones.La veille, il avait annoncé un partenariat stratégique sur la défense et les drones avec l'Allemagne et renforcé la coopération dans ces domaines avec la Norvège."Nous avons besoin de missiles de défense aérienne chaque jour – chaque jour où les Russes poursuivent leurs frappes sur nos villes", avait écrit mercredi le président ukrainien sur X.