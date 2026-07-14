Audition sous tension attendue au Congrès pour le ministre de la Justice choisi par Trump

Ancien avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche a été choisi par le président républicain pour devenir ministre de la Justice.

Mais ce choix, fortement critiqué par l'opposition démocrate, doit d'abord passer l'épreuve du Congrès et des auditions qui débutent mercredi.Todd Blanche, 51 ans, devrait faire face à un interrogatoire en règle de la part des démocrates — voire aussi de quelques républicains — devant la commission judiciaire du Sénat.Il suffit d'un seul vote républicain contre Todd Blanche, qui occupe ce poste depuis que sa prédécesseure Pam Bondi a été remerciée en avril par Donald Trump, pour faire capoter sa nomination.Même en cas d'approbation par la commission judiciaire, la nomination de Todd Blanche devra être confirmée par un vote devant l'ensemble du Sénat.Pour les démocrates, l'ex-avocat personnel du milliardaire est l'une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l'administration Trump contre les adversaires du président.Todd Blanche a également défendu avec vigueur le fonds dit "anti-instrumentalisation" qui visait à compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden, et à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches.- Epstein -Le gouvernement a depuis abandonné ce projet sous la pression de la justice et des élus démocrates qui dénonçaient une "caisse noire". Une juge fédérale a également annulé lundi l'accord passé entre la famille Trump et l'administration fiscale.Todd Blanche s'est aussi attiré les critiques de victimes de Jeffrey Epstein, qui l'accusent de manque de transparence et d'incompétence dans sa gestion de la publication du dossier d'enquête sur le criminel sexuel.Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a défendu Todd Blanche mardi, affirmant que son ancien avocat faisait un "boulot phénoménal" comme ministre par intérim et que "chaque sénateur républicain" devrait voter pour le confirmer à ce poste de manière permanente.Avant de rejoindre le ministère de la Justice l'an dernier, Todd Blanche était membre de l'équipe d'avocats du milliardaire lors de son procès à New York pour dissimulation de paiements à Stormy Daniels, ancienne star de films pornographiques.Il a également défendu Donald Trump dans les deux affaires fédérales engagées à l'encontre du républicain par le procureur spécial Jack Smith, l'une liée à la rétention de documents classés secret défense, l'autre à ses tentatives regardées comme illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, perdue face à Joe Biden.Les deux affaires ont été abandonnées après la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2024.- "Desseins corrompus" -Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé lundi ses collègues à rejeter la nomination de Todd Blanche."Todd Blanche a dévoué sa carrière à servir Donald Trump et particulièrement ses desseins corrompus", a déclaré depuis l'hémicycle le sénateur new-yorkais, pour qui l'actuel ministre par intérim "s'en est pris aux ennemis de Trump, a dissimulé les crimes de Trump, et a protégé Trump des conséquences" de ces crimes.Le parti présidentiel possède la majorité à la commission judiciaire du Sénat, mais au moins deux membres républicains ont émis des réserves sur la nomination de Todd Blanche: le sénateur Thom Tillis, qui prendra se retraite dans quelques mois, et le sénateur John Cornyn, qui a récemment perdu l'investiture républicaine pour les élections de novembre après le soutien apporté par Donald Trump à son adversaire.Plus de 1.200 anciens fonctionnaires du ministère de la Justice ont en outre signé une lettre ouverte pour s'opposer à la nomination de Todd Blanche, citant son limogeage de nombreux responsables perçus comme insufisamment loyaux à Donald Trump.