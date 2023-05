Aux États-Unis, un cowboy attrape au lasso une vache sur l’autoroute

C'est une scène tout droit sortie d’un western qu'on pu voir les automobilistes d'une autoroute dans le Michigan. Alors qu'une vache s’est retrouvée sur l’autoroute, les policiers ont fait appel à un cowboy muni d’un lasso afin de capturer l’animal.

Selon les policiers, l’animal s’était d’abord coincé dans la carrière juste à côté de la route. Ayant peur d’une catastrophe, les agents présents à ce moment-là ont donc fait appel à un cowboy.

And we know that if there are no pictures or video it didn’t happen…. pic.twitter.com/9QLgwciYAs