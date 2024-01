Belgique : les agriculteurs belges bloquent une autoroute

Des agriculteurs belges ont bloqué dimanche une autoroute dans le sud de la Belgique, une mobilisation qui rejoint le mouvement de colère du monde agricole en France et en Allemagne.

Lors d'une opération escargot, des dizaines de tracteurs ont progressé sur un important échangeur avant de bloquer la circulation sur l'autoroute E42 au nord de Namur dans le sud du pays.Il est devenu "impossible de tirer un revenu décent" des activités agricoles, a déclaré à l'AFP Pierre D'Hulst, porte-parole de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) de Belgique, qui a organisé la manifestation."Nous demandons une réforme de la politique agricole commune qui prend en compte la réalité du terrain", a-t-il ajouté. "Tous les agriculteurs doivent faire plus avec moins de moyens. Les agriculteurs, ils sont prêts à faire des efforts mais pour faire ça, il faut qu'ils puissent vivre décemment.M. d'Hulst a également dénoncé la concurrence avec les produits d'importation qui ne sont pas soumis aux mêmes normes.Sur les tracteurs étaient placardées des affiches : "Notre fin sera votre faim", et "Rêve d'enfant, cauchemar d'adulte".Des agriculteurs manifestant devant un stade de football dimanche ont provoqué de report d'une trentaine de minutes d'un match opposant le FC Genk et l'équipe de Saint-Trond."L'Europe n'arrête pas de presser, d'essorer et d'écraser ses agriculteurs", a affirmé la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) sur son site internet. "Il est temps que ça s'arrête ! Il est temps de remettre les réalités agricoles et agronomiques au centre des décisions européennes !", a ajouté le syndicat.Samedi, une centaine de tracteurs ont mené une action d'ampleur sur la route circulaire autour de la ville de Mons, où se déroule le Festival des Lumières.La colère des agriculteurs s'est exprimée dans plusieurs pays européens, particulièrement en France, où des paysans de la région parisienne ont annoncé leur intention d'entamer lundi "un siège de la capitale pour une durée indéterminée" et de bloquer le gigantesque marché alimentaire de Rungis au sud de Paris.Les manifestations se sont également multipliées en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et aux Pays-Bas, alors que l'Union européenne est confrontée à une montée des revendications avant les élections européennes prévues en juin sur fond d'essor de l'extrême droite.