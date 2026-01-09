CAN-2025 : Brahim et Hakimi, armes fatales d'un Maroc au jeu balbutiant

Balbutiant mais toujours présent, le Maroc, archi-favori de la CAN-2025 qu’il organise, va s’en remettre une nouvelle fois à Brahim Diaz, son facteur X, et Achraf Hakimi, son capitaine star remis de sa blessure à une cheville, pour venir à bout du Cameroun, en quarts de finale vendredi (20h) à Rabat.

"Brahim est dans le quota des joueurs qui peuvent te faire gagner la CAN", a assuré sans ambages Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, après la victoire marocaine en huitièmes face à la modeste Tanzanie (1-0).

L'attaquant du Real Madrid, utilisé avec parcimonie depuis l'arrivée de Xabi Alonso en début de saison, venait de sortir le Maroc du piège tanzanien en inscrivant le seul but de la rencontre à la 64e minute, son quatrième de la CAN dont il domine le classement des buteurs.

En l'absence de Hakimi, convalescent lors des rencontres de groupe, "Brahim", comme sont floqués les maillots de la sélection à son nom, s'est mué en patron, inscrivant un but à chaque match, masquant aussi les carences de l'équipe en proie, malgré ses victoires, à d'intenses critiques de la presse et de ses supporters.

- Le sélectionneur marocain, cible principale des critiques -

Avec le retour du latéral du Paris SG en tant que titulaire lors du huitième, l'attaquant a gardé les clés du jeu marocain tentant de compenser le forfait sur blessure pour le reste de la compétition d'Azzedine Ounahi, le "leader technique" des Lions selon Regragui.

"Le joueur avec lequel je suis le plus dur dans ce groupe, c'est Brahim parce que je sais ce qu'il peut nous donner: il peut encore faire mieux", a avancé le sélectionneur marocain, cible principale des critiques, qui reste malgré la tempête, fidèle à ses idées.

"Il commence à comprendre que quand il est plus proche de la surface, il peut se permettre de faire surgir son talent, mais de prendre le moins de risques lorsqu'il est plus loin du but, parce qu'il perd des ballons et nous met en danger", a-t-il expliqué, pas loin de ce que le Camerounais Patrick Mboma a confié à l'AFP.

"Souvent, les joueurs d'Afrique du nord en rajoutent, comme Brahim Diaz par exemple qui se met à jongler sur le terrain parce qu'il est devant son public et qu'il sent que les choses vont bien", a dit l'ancien Lion Indomptable, une tendance que Diaz, né à Malaga, élevé et formé au foot en Espagne, tend à gommer.

- "Le meilleur d’Achraf" en quarts -

Vendredi face au Cameroun, pour le premier véritable test du Maroc lors de "sa" CAN qu'il doit à tout prix remporter, l'attaquant ne sera plus seul. Achraf Hakimi, tête de gondole de la compétition et leader incontesté des Lions, est de retour.

Sa blessure du 4 novembre avec le Paris SG face au Bayern Munich en Ligue des champions n'est plus qu'un lointain souvenir. Un bout de match face à la Zambie en poule (3-0) et un match entier en huitième contre la Tanzanie ont suffi à le signifier au monde entier.

Alternant le bon et le moins bon, Hakimi a servi idéalement Diaz pour l'ouverture du score, faisant de son flanc droit l'arme fatale du Maroc. Auparavant, il avait été tout proche de marquer lui-même en catapultant sur la barre transversale un coup franc puissant du pied droit (60e), alors que des "Hakimi ! Hakimi !" retentissaient dans un Stade Prince Moulay Abdellah entièrement acquis à sa cause.

"Le meilleur d’Achraf, on va le voir en quarts de finale", a affirmé Regragui. Le sélectionneur l'espère plus que n'importe qui, lui qui serait assurément et malgré ses succès passés la première victime en cas d'échec vendredi face aux Indomptables camerounais, ressuscités depuis leur arrivée dans le royaume chérifien.



AFP