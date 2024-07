Chants racistes de footballeurs argentins visant les Bleus : la FFF saisit la Fifa et porte plainte

À la suite d'une vidéo - devenue virale -, circulant sur les réseaux sociaux sur laquelle des joueurs argentins entonnent un chant raciste envers des joueurs de l'équipe de France, la FFF va saisir la Fifa et porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire.

Dans un communiqué, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a "condamné avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France".

La FFF va écrire à la Fédération argentine et saisir la Fifa, sous réserve d'autres démarches à venir, avait indiqué mardi en début de journée une source proche de la fédération.

Dans la foulée, en fin de journée, la fédération a annoncé déposer une plainte pour propos à caractère racial devant la justice.

"Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et des droits humains, le président de la FFF a décidé d'interpeller directement son homologue argentin et la Fifa et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire", explique le communiqué.

Depuis lundi soir, une vidéo circule sur les réseaux sociaux où certains joueurs argentins, dont le milieu Enzo Fernandez, commencent à entonner une chanson contenant des paroles racistes visant les Bleus.

- "Pathétique", "racisme décomplexé" -

"Pathétique. Comportements d'autant plus inacceptables qu'ils se répètent. Fifa: une réaction ?", a commenté de son côté la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sur X.

De son côté, le défenseur français Wesley Fofana, coéquipier d'Enzo Fernandez à Chelsea, a réagi sur X: "le football en 2024 : racisme décomplexé".

Dans la vidéo diffusée en live par Enzo Fernandez sur Instagram, filmée dans le bus de l'équipe d'Argentine, dans la foulée de la victoire à la Copa America (1-0), on voit les joueurs commencer un chant avant de couper la vidéo.

Ce chant avait déjà été scandé par des supporters argentins contre les joueurs de l'équipe de France et Kylian Mbappé et avait été diffusé en direct du Qatar sur une chaîne de télévision argentine.

"Ils jouent pour la France mais viennent tous d'Angola, c'est bien ils savent courir, ce sont des trans comme ce putain de Mbappé, sa mère est nigériane (ndlr: en réalité franco-algérienne), son père est camerounais, mais sur le passeport: français" (sic). Voilà les paroles chantées par des supporters argentins après la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine contre la France en finale (3-3 a.p., 4 t.a.b. à 2).

"Non, non. Censuré", avait dit le journaliste, légèrement gêné, dans une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux.

À cette époque, la FFF avait porté plainte contre ces propos racistes sur les réseaux sociaux, ainsi que SOS Racisme, a précisé la source.

Devant l'ampleur des réactions, Enzo Fernandez a écrit mardi sur son compte Instagram qu'il tenait à s'"excuser sincèrement" pour la vidéo publiée lors des célébrations de l'équipe argentine.

"La chanson comprend un langage très offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots", a-t-il reconnu.

"Je suis contre la discrimination sous toutes ses formes et je m'excuse de m'être laissé emporter par l'euphorie des célébrations de la Copa America. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent ni mes convictions ni mon caractère", a-t-il ajouté, se disant "sincèrement désolé".

L'Argentine entretient une forte rivalité avec la France depuis son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, lors d'un match remporté par les Bleus 4-3.

Après la victoire lors du dernier Mondial, les Argentins avaient chambré à outrance les Français. Le gardien Emiliano Martinez avait marqué les esprits en effectuant notamment une célébration obscène avec le trophée.



AFP