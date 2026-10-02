Choose Outre-mer : 43 millions d'euros d'investissement pour un projet de traitement du cancer à La Réunion

À l'initiative de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, la première édition de Choose Outre-mer a réuni plus de 150 entreprises ce jeudi 1er octobre 2026. Les projets 100 projets recensés dans les territoires représentent près de 6 milliards d'euros d'investissements privés et publics. À La Réunion, le projet présenté est celui d'une usine de nanoparticules d’or pour le traitement du cancer (Torskal, 43 millions d'euros). (Photo rb/www.imazpress.com)

Parmi les autres projets d’investissement présentés :

- Mayotte : programme IEE Mayotte (Kumulus Water, 4,3 millions d'euros), école de production et unité de pyrolyse plastique (Habit’Âme, 1,5 millions d'euros), reconstruction de l’usine de peintures et revêtements Mauvilac (Océinde, 6,2 millions d'euros).

- Guyane : unité de valorisation énergétique de Macouria et développements industriels (IDEX, 250 millions d'euros).

- Martinique : modernisation de l’incinérateur de Fort-de-France, troisième ligne et centre de valorisation organique du Robert (IDEX, 225 millions d'euros).

- Guadeloupe : installation d’un four à combustibles solides de récupération au Moule (Albioma, 100 millions d'euros).

- Nouvelle-Calédonie : nouvelle usine d’eau potable (Suez Eau France, 55 millions d'euros), pôle de maintenance navale (Port autonome de Nouvelle-Calédonie, 70 millions d'euros).

- Polynésie française : SORASYS, réseau de radars spatiaux (Look Up Space, 30 millions d'euros), développement de solutions SWAC de climatisation par eau de mer et technologies associées (Airaro, 4 millions d'euros).

- Saint-Pierre-et-Miquelon : SORASYS 3 (Look Up Space, 20 millions d'euros).

- Saint-Martin : méta-casier conforme pour la gestion des déchets (IDEX, 10 millions d'euros).

Ils couvrent l'énergie, les infrastructures, la décarbonation, la valorisation des déchets, le spatial, l'économie bleue, le tourisme, l'agroalimentaire et le numérique.

- Lancement d’un fonds à impact inédit de 35 millions -

La ministre des Outre-mer Naïma Moutchou a lancé jeudi à Paris "Outre-mer One", un fonds d’investissement à impact inédit doté de 35 millions d’euros pour attirer les capitaux privés vers les entreprises ultramarines.

Il s’agit d’un "signe de confiance", a salué la ministre, devant un parterre d’investisseurs et d’entrepreneurs.

Ce nouveau fonds, géré par la société INCO Ventures, réunit l’Etat, l’Agence française de développement (AFD) et la Banque des territoires, aux côtés d’acteurs privés tels que la BRED, EDF ou le groupe Bernard Hayot, lors de son premier tour de table.

Au lieu de se focaliser sur des politiques destinées à compenser l’éloignement ou l’insularité, le gouvernement veut désormais miser sur les "atouts de ces régions", comme la biodiversité tropicale ou l’économie bleue.

"Pendant longtemps, nous avons pensé leur développement d’abord à partir de leurs contraintes", a souligné Naïma Moutchou. "Pas une subvention. Un investissement", a-t-elle martelé.

Le fonds financera des projets "économiquement solides" alliant "rendement et utilité" pour le territoire, ciblant notamment les ressources naturelles, la décarbonation ou l’inclusion.

Pour amorcer cette dynamique, neuf jeunes pousses, à l’image de Tahiti Marine Biotech en Polynésie ou de Biofuel à La Réunion, s’affrontaient lors de présentations chronométrées avec l’espoir de décrocher des financements "pour changer d’échelle".

Au-delà de l’accès au capital, les entreprises ultramarines pâtissent de marchés souvent étroits. Pour y remédier, un partenariat a été signé avec Business France afin d’aider ces sociétés à conquérir leur environnement régional.

Dans ce cadre, une convention de trois ans a été signée avec France Travail. Pilotée par son directeur général Thibaut Guilluy et la patronne de l’Apec Annelore Coury, l’opération propose près d’un millier d’offres pour mettre face-à-face employeurs ultramarins et talents.

Une convention a été signée avec Business France pour ouvrir aux entreprises ultramarines les marchés régionaux et internationaux, par la formation, la prospection et des dispositifs de mobilité.

Enfin, l'Accélérateur Croissance, lancé avec Bpifrance, accompagnera quinze PME mahoraises dans la durée pour les aider à se structurer, à investir et à recruter.

Cette offensive économique intervient dans le sillage du plan France 2030, qui a déjà permis d’engager près de 300 millions d’euros pour soutenir une centaine de projets outre-mer, et s’accompagne d’une nouvelle mobilisation contre les délais de paiement qui menacent les entreprises d’"asphyxie".

Choose Outre-mer deviendra un rendez-vous annuel de l'investissement ultramarin. Un suivi des contacts, des projets et des partenariats engagés sera assuré d'une édition à l'autre. La Nouvelle-Calédonie ouvrira la voie avec Choose New Caledonia au début de l'année 2027.

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