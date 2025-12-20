Colère agricole : des barrages persistent dans le Sud-Ouest, au premier jour des vacances

Des barrages d'agriculteurs persistent encore samedi sur des axes routiers et autoroutiers du Sud-Ouest, au premier jour des vacances scolaires, malgré les appels du gouvernement à une "trêve de Noël", rejoints par une partie des syndicats agricoles.

Samedi matin, l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne reste fermée sur plus de 180 km, de la Haute-Garonne aux Pyrénées-Atlantiques, selon Vinci Autoroutes. Le blocage en place depuis plus d'une semaine à Carbonne (Haute-Garonne), sur cette même autoroute, se poursuit également.

Des barrages persistent aussi sur l'A75 en Aveyron, où une opération escargot est prévue ce samedi, et dans l'Ariège sur la RN20 Toulouse-Andorre, route d'accès à la station de ski d'Ax-Trois-Domaines qui affiche complet pour les vacances.

Le blocage de Tarascon-sur-Ariège se poursuivra "jusqu'à ce que (le Premier ministre) Sébastien Lecornu annonce la fin de l'abattage total" des troupeaux à la découverte d'un cas de dermatose bovine, a déclaré à l'AFP Christophe Gouazé, éleveur ariégeois membre de la Confédération paysanne.

Le barrage sur l'A63 à Cestas, près de Bordeaux, est maintenu "pour le moment minimum jusqu'à dimanche soir", a déclaré samedi matin à l'AFP Fabrice Lagueyt, éleveur de bovins en Gironde et coprésident de la Coordination rurale de Gironde (CR33).

La circulation reste également coupée sur l'A64 entre Bayonne et Pau, à hauteur d'Urt. "On ne va pas lâcher ce coup-ci", prévient Thierry Léon, membre de la CR des Pyrénées-Atlantiques.

Reçues hier à Matignon par Sébastien Lecornu, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, associées contre la stratégie de lutte contre l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), n'ont pas appelé à la levée des blocages en cette période de fêtes de fin d'année.

A l'inverse, la FNSEA, suivie par les Jeunes agriculteurs, a appelé à une "trêve", conditionnée à un "courrier" avec "l'ensemble des intentions" du Premier ministre.

Dans ce courrier consulté par l'AFP vendredi, Sébastien Lecornu annonce la mise en place d'un fonds de soutien de 11 millions d'euros "pour faire face aux impacts économiques immédiats" pour les petits exploitants en difficulté.

Pour Fabrice Lagueyt, ce n'est qu'une simple "orientation, "rien d'acté et de sûr". "Les enveloppes c'est une chose mais après il faut cesser les abattages", fait-il valoir.

En Corrèze, après la levée des barrages et le nettoyage des autoroutes concernées, la circulation a repris normalement sur l'A89 dans les deux sens à hauteur d'Ussel, et sur l'A20 à hauteur de Brive, mais seulement dans le sens Toulouse-Paris.

