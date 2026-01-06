Colère agricole en France : manifestation prévue à Paris malgré l’interdiction des tracteurs

Les agriculteurs français ont annoncé lundi leur intention de porter leurs "doléances" à Paris malgré l’interdiction de leurs convois de tracteurs par le gouvernement.

Selon plusieurs arrêtés préfectoraux consultés par l’AFP, les mouvements et convois de tracteurs sont interdits dans la majeure partie de la France jusqu’à jeudi.

Depuis début décembre, la colère des agriculteurs monte: épizootie de dermatose nodulaire contagieuse qui touche les bovins, faible cours du blé et prix élevé des engrais qui plombent les céréaliers, menace d’une concurrence accrue des pays latino-américains du Mercosur, négociations ardues à venir concernant la politique agricole commune (PAC) européenne, détresse des viticulteurs...

"On montera" porter les "doléances" des agriculteurs à Paris, de façon "pacifique" et "même si la moitié doit finir en garde à vue", a déclaré à la sortie d’une réunion avec le Premier ministre Sebastien Lecornu lundi soir Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale (CR), deuxième syndicat agricole.

La CR espère l’arrivée de ses cortèges pacifiques aux abords de Paris à compter de jeudi.

Se disant "maltraité" par le gouvernement et n’avoir eu que des réponses "vagues" du Premier ministre, il a ajouté que ses troupes "remontées" ne lâcheraient "rien", notamment pour obtenir la fin de l’abattage total des foyers contaminés par la dermatose bovine.

Habituée des actions coup de poing, la CR est depuis début décembre avec la Confédération paysanne le fer de lance de la contestation contre la gestion de cette maladie, qui a ravivé une colère plus large.

"C’est pas un arrêté de circulation qui va nous empêcher de rouler demain (...) On passera par les champs, par les bois, par les forêts", a renchéri depuis le Sud-Ouest, bastion historique du syndicat, Lionel Candelon, président de la Chambre d’agriculture du Gers, dans le sud-ouest de la France.

"On restera mobilisés" contre l’accord UE-Mercosur, a pour sa part déclaré Pierrick Horel, le président des Jeunes Agriculteurs, annonçant, si l’accord devait être signé comme la Commission européenne l’espère dans les prochains jours, une mobilisation au Parlement européen le 19 janvier. Sans donner de détail sur la mobilisation des prochains jours.

Son allié, la FNSEA avait lancé ses tracteurs à l’assaut de la capitale début 2024.

Plusieurs actions ou blocages routiers ont été dénombrés par la gendarmerie lundi à travers la France.

Sébastien Lecornu et Annie Genevard ont confirmé dimanche qu’ils suspendraient par arrêté l’importation de fruits et légumes d’Amérique du Sud contenant des résidus de fongicides et herbicides interdits en Europe.

Attendu mardi au Journal officiel, l’arrêté devra toutefois obtenir un feu vert de Bruxelles, où Annie Genevard se rend mercredi pour une réunion spéciale avec ses homologues européens sur le Mercosur et la PAC.

Pour l’heure, les syndicats jugent toutes ces promesses "insuffisantes".

"On ne bouge pas jusqu’à ce que le gouvernement réponde à nos sollicitations" concernant la dermatose ou l’accord avec le Mercosur, a déclaré lundi à l’AFP sur un barrage routier au sud de Lyon Laurence Chanove, animatrice régionale de la Coordination rurale.

