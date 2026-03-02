Conflit au Moyen-Orient : sécurisation renforcée en France autour des lieux de culte juifs

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a appelé dimanche les préfets à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs à la veille de la fête religieuse de Pourim, dans un contexte marqué par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran.

"Au regard de la situation internationale en cours au Moyen-Orient, je vous renouvelle mes consignes de vigilance et vous demande d'appliquer dès à présent des mesures de sécurisation renforcée à destination des lieux de cultes et rassemblements religieux israélites", indique le ministre dans un télégramme consulté par l'AFP.

Ces dispositifs de sécurité "seront adaptés localement en fonction des niveaux de risques évalués" par les forces de l'ordre, ajoute-t-il.

La fête juive de Pourim se déroulera à partir lundi dans la soirée, jusqu'à mardi.

Samedi, Laurent Nuñez avait demandé la "mise en vigilance" des forces de l'ordre en France pour "détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public" sur le territoire, appelant entre autre les préfets à signaler aux services de renseignement toute tentative d'ingérence étrangère.

L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, annonçant 40 jours de deuil. Il a ajouté dimanche avoir lancé des attaques "de grande envergure" contre "l'ennemi" après les frappes américano-israéliennes qui ont tué samedi son guide suprême.

AFP