Crues : rouge dans le Sud-Ouest, la vigilance orange gagne le Bassin parisien

Les crues qui font l'objet d'une vigilance rouge pour la Garonne au sud-est de Bordeaux, où des évacuations préventives ont lieu localement, restent surveillées de près vendredi dans une vingtaine d'autres départements, dont quatre du Bassin parisien désormais.

L'Essonne, la Marne, la Seine-et-Marne et l'Aisne ont été placées en vigilance orange par Vigicrues.

"Les nouvelles précipitations, en cours et attendues pour la journée de vendredi, pourront se cumuler aux crues en cours ou générer de nouvelles crues sur des secteurs non touchés jusqu'à présent (Bretagne et Ile-de-France notamment)", indique l'organismle de prévisions dans son dernier bulletin.

Dix-sept autres départements au total sont en vigilance orange, de l'Aveyron à l'Ille-et-Vilaine en passant par la Nièvre, et 60 en vigilance jaune dans le reste du pays.

"On est sur un phénomène qui est d'une ampleur exceptionnelle, tant par sa localisation géographique puisque c'est quasiment l'ensemble du territoire qui est concerné, que par la durée du phénomène", a déclaré vendredi matin Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, dans les locaux de Météo-France, en appelant "à la plus grande vigilance".

Après la tempête Nils qui a balayé le territoire jeudi, "de nouvelles perturbations de moindre intensité" vont amener de nouvelles précipitations "qui vont venir se rajouter à tout ce qui est déjà tombé et donc potentiellement aggraver les phénomènes d'inondations", a complété Virginie Schwarz, directrice générale de l'institut de prévisions.

Dans le Sud-Ouest, un tronçon de la Garonne, en aval d'Agen où des débordements sont en cours, demeure en vigilance rouge jusqu'à samedi inclus.

- Gymnase et plateaux repas -

L'eau continue de monter notamment sur les rives de Tonneins et Marmande dans le Lot-et-Garonne, La Réole et Langon en Gironde. Le pic de la crue devrait être atteint en cours de nuit prochaine ou samedi matin, selon Vigicrues.

À Aiguillon, entre Agen et Tonneins, la mairie a commencé l'évacuation préventive des habitants de deux quartiers. "Il vaut mieux prévoir le pire plutôt que de se retrouver à agir dans l'urgence", a déclaré à l'AFP le maire de la commune, Christian Girardi. "On ne peut pas obliger les gens à évacuer mais pour ceux qui voudront, nous sommes prêts. On a réquisitionné le gymnase, commandé des plateaux repas."

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé par ailleurs vendredi matin sur TF1 que la tempête Nils avait fait un deuxième mort, un homme tombé d'une échelle dans le Tarn-et-Garonne, après celle d'un chauffeur de camion tué dans un accident la veille dans les Landes.

Selon le journal La Dépêche du Midi, les circonstances du décès de cet octogénaire qui élaguait des arbres dans son jardin à Monbartier, après le passage de la tempête, restent à préciser par l'enquête, un accident cardiaque n'étant pas exclu.

En Espagne, une femme de 46 ans a été tuée par l'effondrement du toit d'un entrepôt lors du passage de Nils, ont également annoncé vendredi les autorités de la région de Catalogne.

Vendredi matin, quelque 450.000 foyers, sur les 900.000 de jeudi, restaient privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, selon le gestionnaire du réseau Enedis.



AFP