Darmanin accuse Benzema d'être "en lien avec les Frères musulmans", le footballeur va porter plainte

Gérald Darmanin a enflammé les réseaux sociaux après avoir accusé ce mercredi 18 octobre 2023, Karim Benzema d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans" (organisation islamiste née en Egypte), ce que le ballon d'or a vigoureusement démenti mercredi par la voix de son avocat. Le footballeur va porter plainte contre le ministre pour fausse informations et injures publiques. Interrogé par l'AFP, l'entourage de Gérald Darmanin a ensuite reconnu que que les "prises de position" du joueur "ne relevaient pas de poursuites judiciaires"

"Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans", avait déclaré le ministre de l'Intérieur lundi soir sur CNews.

"Mr. Karim Benzema has notorious links, as we all know, with the Muslim Brotherhood."



Gerald Darmanin, France’s Interior Minister, has levelled serious accusations at Karim Benzema during a TV interview with CNews.pic.twitter.com/pFDmvWePWn