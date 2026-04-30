Destination Caracas pour le premier vol direct en 7 ans au départ de Miami

Le premier vol commercial direct entre les Etats-Unis et le Venezuela depuis sept ans a décollé jeudi matin de l'aéroport de Miami à destination de Caracas, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement des deux pays après la chute de Nicolas Maduro.

Des hommes d'affaires, des représentants du gouvernement américain, ainsi qu'une nuée de journalistes, se trouvaient à bord du vol 3599 d'Envoy Air, filiale de la compagnie American Airlines. L'appareil a décollé avec un léger retard, à 10H26 (14H26 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

L'Embraer 175 arborait un logo "250" en bleu, blanc et rouge à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

Selon le site spécialisé FlightAware, l'avion doit atterrir vers 13H23 locales (17H23 GMT), après un vol d'environ trois heures.

Son atterrissage dans la capitale vénézuélienne marquera la fin de l'iscolement du Venezuela par rapport aux Etats-Unis, mais aussi la réintégration du pays caribéen dans le concert aérien mondial après son ostracisation fin 2025.

American Airlines est la première compagnie aérienne américaine à être autorisée à reprendre ses vols vers le Venezuela.

Depuis la capture du président Maduro par les forces américaines en janvier, Washington et le gouvernement intérimaire de Delcy Rodriguez ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques, rompues en 2019, et s'efforcent de normaliser peu à peu leurs relations dans tous les domaines.

L'ambassade américaine à Caracas a repris ses activités fin mars, tandis que le Venezuela a de nouveau pris possession de son ambassade à Washington.

En parallèle, le président Donald Trump assouplit graduellement les sanctions contre le Venezuela, qui a de son côté fait adopter de nouvelles lois sur les hydrocarbures et le secteur minier, ouvrant ces secteurs au privé dans un pays disposant des plus grandes réserves de pétrole au monde.

Enlevé le 3 janvier à Caracas avec son épouse lors d'une spectaculaire opération militaire de l'armée américaine, Nicolas Maduro est poursuivi aux Etats-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont narco-terrorisme.

Lui et son épouse sont incarcérés dans une prison new-yorkaise.

- Liaison quotidienne -

L'avion d'Envoy Air assurera une rotation quotidienne avec la Floride, où vit une importante diaspora vénézuélienne (quelque 250.000 personnes). La compagnie vénézuélienne Laser Airlines proposera la même liaison à partir du 1er mai.

Un deuxième vol quotidien effectuant la liaison Miami-Caracas est prévu à partir du 21 mai, selon la compagnie.

Toutefois, le département d'Etat déconseille aux ressortissants américains de se rendre au Venezuela, pays classé au niveau 3 sur une échelle de 4, "en raison des risques liés à la criminalité, aux enlèvements, au terrorisme et à l'insuffisance des infrastructures sanitaires", selon son dernier avis de voyage, en date du 19 mars.

Envoy Air avait déposé le 13 février une demande de reprise des liaisons entre Miami et Caracas, approuvée par le gouvernement américain en mars.

Cette autorisation, qui prévoit aussi la desserte de la ville de Maracaibo, a une durée de deux ans.

American Airlines, basée à Fort Worth (Texas), avait commencé ses liaisons avec le Venezuela en 1987, revendiquant être la plus importante compagnie américaine à desservir ce pays avant la suspension des vols en 2019.



AFP