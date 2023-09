Inflation : Macron veut un accord sur la modération des marges dans le secteur de l'alimentation

La France a donc décidé "de ramener son ambassadeur et nous mettons fin à notre coopération militaire". Des militaires qui rentreront dans les semaines et mois qui viennent.

22:20

"L'écologie, c'est le défi de l'ambition"

Écologie... Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre sans aggraver les inégalités sociales ?

"C'est le défi de l'ambition", déclare le président.

"On a fait la moitié du chemin. On l'a fait parce que ces cinq dernières années on a réduit nos émissions de moitié. J'avais pris des engagements de campagne, c'est fait et demain je validerais la planification qui est l'esprit d'un énorme travail qui touche tous les secteurs et qu'ensuite on va décliner avec tous les élus."

"L'année prochaine, on va investir 40 millions pour l'écologie", dit-il, ajoutant "qu'il faut sortir du charbon". Nos deux centrales, "on va les convertir à la biomasse". "On va produire notre énergie de manière indépendante et souveraine et sans charbon."

Ensuite, "il faut continuer à électrifier nos véhicules". "On doit le faire en les produisant chez nous - les véhicules et les batteries".