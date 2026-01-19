En Bulgarie, démission du président avant les législatives du printemps

Le président bulgare Roumen Radev a démissionné lundi, à quelques mois d'élections législatives anticipées prévues au printemps, dernier rebondissement d'une crise politique qui déstabilise le pays depuis cinq ans.

"Demain, je démissionnerai de mes fonctions de président de la République de Bulgarie", a déclaré M. Radev, 62 ans, dans une allocution télévisée."La bataille pour l’avenir de la patrie nous attend. Et je crois que je la mènerai avec vous tous — les dignes, les inspirés et les irréductibles. Nous sommes prêts, nous en sommes capables et nous réussirons", a ajouté ce président sans étiquette, soutenu par les socialistes.Certains analystes lui prêtent l'intention, avec cette démission inédite d'un président en Bulgarie, de participer aux législatives anticipées du printemps, attendues fin mars ou en avril.Avec comme but pour M. Radev d'arriver, avec une nouvelle formation politique, en tête aux législatives afin d'être nommé à la tête du gouvernement.Selon le politologue Parvan Simeonov, directeur de l’institut de sondage Myara, Roumen Radev pourrait ainsi espérer bénéficier de "l'élan lié aux manifestations", qu'il soutient.Depuis le soulèvement d’une partie des Bulgares contre la corruption, ce pays des Balkans — membre de l’Otan et, depuis le 1er janvier, de la zone euro — est plongé dans l'instabilité politique.Le président a accusé lundi dans son adresse télévisée un "modèle de gouvernance pernicieux", qui "présente les apparences d’une démocratie, mais en réalité fonctionne selon les mécanismes de l’oligarchie".A la mi-décembre 2025, le gouvernement de coalition mené par les conservateurs du GERB avait démissionné après des manifestations anticorruption soutenues par Roumen Radev.Ces législatives seront les huitièmes organisées en cinq ans dans ce pays des Balkans, le plus pauvre de l’Union européenne, confronté à une corruption jugée endémique.- Ancien aviateur -Avant d’être élu président pour la première fois en 2016, le général Radev avait commandé l'armée de l’air bulgare.Sa candidature avait été soutenue par les socialistes, aux positions pro-russes.Lors des premières manifestations anticorruption en 2020, il avait aussi soutenu les protestataires, ce qui lui avait valu des sympathies chez une partie des électeurs des formations libérales pro-européennes.Ce soutien l’a aidé à décrocher un second mandat en 2021, avec près de 67% des voix au second tour, face au candidat soutenu par GERB.Mais son opposition à l’aide militaire à l'Ukraine a conduit nombre de ses détracteurs à le présenter comme prorusse.Dans un entretien accordé à CNN en juin dernier, il s'était dit "déçu" du faible soutien observé au sein de l'Union européenne pour "les efforts de paix" du président américain Donald Trump.Lors de sa dernière allocution du Nouvel an, quelques minutes avant l'entrée officielle de la Bulgarie dans la zone euro, il avait parlé d'un calendrier "contesté" pour adopter la monnaie unique.Un gouvernement technique doit être nommé et l'intérim jusqu'à la fin de son second mandat en janvier 2027 sera assuré par la vice-présidente Iliyana Iotova.