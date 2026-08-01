Environ 300.000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg, une semaine après l'attentat à Berlin

Environ 300.000 personnes ont défilé samedi pour la marche des fiertés dans les rues de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, selon la police et les organisateurs, une semaine après l'attentat commis par un jeune islamiste à Berlin lors d'une manifestation similaire, qui avait tué une personne et blessé une trentaine d'autres.

Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, ont agité des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars.

Certains ont brandi des pancartes avec le slogan "Solidarité entre personnes LGBT, prendre position pour un avenir sans craintes".

En raison de l'attentat de samedi dernier dans la capitale allemande, la police avait doublé ses effectifs par rapport à ceux de l'année dernière pour la marche des fiertés à Hambourg.

Les organisateurs de la marche s'attendaient à environ 250.000 participants et avaient appelé toute la ville hanséatique à y participer.

Il y a une semaine, une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche avait eu lieu dans la soirée à Berlin contre la foule rassemblée pour la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne.

Le suspect, un jeune Allemand d'origine libanaise de 21 ans, islamiste radicalisé, avait été tué dimanche soir par la police berlinoise.



AFP