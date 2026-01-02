Flossi, le chat le plus vieux du monde vient de fêter ses 30 ans

Le lundi 29 décembre 2025, Flossie, une chatte britannique, a fêté son anniversaire et est rentrée dans l’histoire comme étant le chat le plus vieux du monde enregistré par le Livre Guinness des records. Elle est née le 29 décembre 1995.

Cette femelle au pelage écaille de tortue est encore active et en bonne santé, malgré sa surdité et sa faible vue, comme le relaie un article publié sur le site du Guinness World Records.

🥳 Meet Flossie — the oldest living cat on the planet turns 30 today



Flossie was born on 29 December 1995 — which makes her roughly 140–150 human years old in cat-to-human age conversion.



She has long been listed in the Guinness World Records for her exceptional longevity.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

Flossie vit à Orpington, une ville près de Bromley, dans la grande banlieue de Londres, en Angleterre. Victoria Green, sa maîtresse, l’a adoptée auprès de l’association Cats Protection alors qu’elle avait déjà 26 ans passés. "Nous avons été stupéfaits de découvrir que le dossier vétérinaire de Flossie indiquait qu'elle avait 27 ans", a confié Naomi Rosling, coordinatrice de l'antenne de Cats Protection, auprès du Guinness des records.

Aujourd’hui, elle aurait environ 140-150 ans en âge humain.

