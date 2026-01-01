Foot : Chelsea et Maresca divorcent au Jour de l'An

Grand consommateur d'entraîneurs, le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi se séparer d'Enzo Maresca, une fracture survenue après une première saison à succès et des dernières semaines sous tension, en coulisses et sur le terrain.

"Le Chelsea Football Club et l'entraîneur Enzo Maresca se sont séparés", a annoncé l'actuel cinquième de Premier League, vainqueur de la Ligue Conférence et de la Coupe du monde des clubs en 2025 avec l'Italien.

La communication officielle suggère un divorce mutuel. De fait, l'entraîneur était lassé du manque de soutien des dirigeants et ces derniers lui reprochaient des performances sportives déclinantes.

Les propriétaires américains de BlueCo ont donc activé le siège éjectable une nouvelle fois, à l'aube d'un mois de janvier à neuf matches pour les Blues, entre coupes nationales, championnat et Ligue des champions.

"Avec des objectifs clés encore à atteindre dans quatre compétitions, dont la qualification pour la Ligue des champions, Enzo et le club estiment qu'un changement donne à l'équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails", est-il écrit dans le communiqué.

Sur les cinq dernières années, le riche club de l'ouest londonien a consommé cinq entraîneurs différents: Frank Lampard (deux fois), Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino et Maresca, arrivé à l'été 2024 en provenance de Leicester (2e div. anglaise).

Plusieurs médias britanniques font de Liam Rosenior le favori pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans occupe actuellement le banc de Strasbourg, un club également possédé par BlueCo.

D'autres noms circulaient jeudi, comme ceux de Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) ou Oliver Glasner (Crystal Palace) pour ne citer que des entraîneurs officiant actuellement en Angleterre.

- "Pires 48 heures" -

Tout avait bien commencé avec Maresca, pourtant.

Avec un effectif très jeune, ce manager novice en Premier League a terminé sa première saison à la quatrième place, offrant au club le retour tant attendu en Ligue des champions.

L'ancien milieu de terrain de la Juventus et de Séville, notamment, a remporté au passage la Ligue Conférence puis la Coupe du monde des clubs au cœur de l'été 2025, contre le Paris Saint-Germain en finale.

La deuxième saison a débuté sur de bonnes bases. Fin novembre, Chelsea occupait la deuxième place du championnat et pouvait s'enorgueillir d'une victoire par KO contre le FC Barcelone (3-0) à Stamford Bridge.

L'édifice a commencé à s'effriter ensuite, avec un seul succès en sept matches de championnat, contre Everton mi-décembre.

Après celui-ci, Maresca s'était plaint publiquement d'avoir vécu ses "pires 48 heures" au club en raison d'un "manque de soutien envers (lui) et l'équipe".

Il n'a pas souhaité éclaircir ces propos cryptiques par la suite, sinon pour préciser que la pique ne s'adressait pas aux supporters.

Mardi, après une nouvelle contre-performance à domicile contre Bournemouth (2-2), il a essuyé quelques sifflets et séché la conférence d'après-match, prétextant être malade.

Il était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option.

Dans le communiqué, Chelsea ne donne aucune indication sur un éventuel intérim.

Le prochain match des Blues se tient dimanche chez Manchester City, l'actuel dauphin d'Arsenal en championnat.

