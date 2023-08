Foot: Neymar et le PSG, divorce consommé

Après six années d'un mariage très mouvementé avec le PSG, Neymar a mis un terme à son aventure parisienne en filant à Al-Hilal, qui lui fait un pont d'or pour rejoindre d'autres vedettes comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Sadio Mané dans le richissime championnat saoudien.

L'annonce du transfert a été faite en vidéo par le club saoudien sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d'Al-Hilal", y déclare en anglais le Brésilien de 31 ans, vêtu du maillot bleu de son nouveau club."Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde", a de son côté déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans un communiqué publié par le club de la capitale.Arrivé en rock star en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 220 millions d'euros, le N.10 brésilien (31 ans) était pourtant devenu indésirable à Paris au fil de saisons marquées par une litanie de blessures et de frasques extra-sportives.Poussé vers la sortie, il a accepté la proposition en or venue d'Arabie saoudite où Al-Hilal lui aurait offert un salaire de "100 millions d'euros par saison", selon une source proche des négociations.- L'influence de Mbappé -De son côté, le PSG est loin de récupérer sa mise mais il va tout de même empocher près de 100 millions d'euros également, selon la même source, ce qui lui permettra de poursuivre son mercato.La situation de Neymar ne peut pas être totalement dissociée de celle de Kylian Mbappé, qui avait fait du départ du Brésilien une des conditions du renouvellement de son contrat en 2022. L'annonce de sa signature en Arabie saoudite intervient au moment même où le champion du monde 2018 a amorcé une réconciliation avec le PSG après un sévère bras de fer contractuel.Sur le plan sportif, la période Neymar s'apparente à un immense gâchis. Meurtris par la "remontada" face au Barça en 8e de finale retour de la Ligue des champions en 2017, le PSG et le Qatar pensaient avoir frappé un grand coup en s'offrant coup sur coup l'été suivant le prodige de la seleçao et Kylian Mbappé.Mais l'ex-joueur de Santos, qui avait formé en Catalogne la fameuse MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez et remporté la C1 en 2015, n'a répondu que par intermittence aux attentes de ses dirigeants.Avec 118 buts et 70 passes décisives en 173 rencontres, toutes compétitions confondues, son bilan est loin d'être dérisoire mais il n'est pas parvenu à porter le PSG au sommet en Ligue des champions, le Bayern Munich ayant brisé ses rêves en finale en 2020.- Verratti le suivant ? -C'est comme si la greffe n'avait jamais vraiment pris entre le Brésilien au talent hors-normes et le public parisien. Dès 2019, soit deux ans à peine après son arrivée, Neymar avait souhaité quitter la capitale pour revenir au FC Barcelone mais les dirigeants du PSG avaient mis leur veto avant de prolonger son contrat jusqu'en 2027.La donne a changé l'an dernier avec la montée en puissance de Mbappé au sein du club et la nomination de Luis Campos en tant que "conseiller football". Le PSG a dès lors ouvert la porte à un départ, qui n'a pas pu se concrétiser en raison du salaire exorbitant du joueur, estimé à 30 millions d'euros brut par an.La nouvelle blessure à la cheville du Brésilien puis l'opération subie en mars dernier n'ont fait que renforcer Paris dans son désir de se séparer de l'attaquant, malgré une excellente première partie de saison 2022-2023.Après un exercice terne à peine sauvé par l'obtention d'un 11e titre de champion, le PSG est également bien résolu à régénérer son effectif comme l'atteste le cas Marco Verratti, historique de l'ère qatarie et près d'être cédé.Neymar s'est lui aussi fait à l'idée d'un transfert après avoir été la cible des ultras parisiens dont certains sont allés manifester devant son domicile à Bougival en mai. Un épisode qui l'a profondément choqué et a définitivement acté son divorce avec le PSG.