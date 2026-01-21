TOUTE L’ACTUALITÉ
Groenland : "vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", avertit Donald Trump au forum de Davos

  • Publié le 21 janvier 2026 à 18:17
  • Actualisé le 22 janvier 2026 à 05:08
Le président américain Donald Trump, le 16 janvier 2026 à Palm Beach, en Floride

"Le Groenland se trouve dans un endroit stratégique. On en a besoin pour des questions de sécurité", a martelé Donald Trump ce mercredi 21 janvier 2026 à l'occasion du forum de Davos. "Il n'y a que les Etats-Unis qui peuvent protéger cette immense masse de glace, et c'est pour cela que je cherche à lancer des négociations", a-t-il affirmé. "Vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", a averti Donald Trump.

"Si j'utilise la force, on serait inarrêtables, mais je ne l'utiliserai pas", a déclaré Donald Trump. "Tout ce que veulent les Etats-Unis, c'est le Groenland", a-t-il répété.

Le président des Etats-Unis a affirmé que ce ne serait pas "une menace à l’encontre de l’OTAN", mais, au contraire, "cela renforcerait la sécurité de l’Alliance".  Il a estimé que les Américains sont "traités de manière injuste par l’OTAN".

Donald Trump  a dit vouloir construire un "dôme d'or" au Groenland afin de protéger les Etats-Unis mais aussi le Canada, à l'image du dôme construit en Israël. L'occasion pour ce dernier de critiquer le Premier ministre canadien, Mark Carney, qu'il a qualifié "d'ingrat".

"Je ne demande pas grand-chose, par rapport à ce qu'on a donné depuis des décénies". Il a répété à de nombreuses reprises que son pays avait "rendu" le Groenland au Danemark à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

"On veut un bout de banquise en échange de la paix mondiale", a avancé Donald Trump "Vous pouvez dire oui et on appréciera, vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", a-t-il averti. 

guest
5 Commentaires
Gramoune
Gramoune
5 heures

Les États Unis ont Trump

Saint André a les Vira.

Les États-Unis et Saint André n'ont pas de chance.

Répondre
Zozumé
Zozumé
10 heures

C’est les états unis qui veut le Groenland, c’est trump la po qui veut.

Répondre
Paul
Paul
11 heures

Comme-ci il va durer 100 ans ! Vieux machin trop poudré et laqué, tu ne fais plus peur au reste du monde

Répondre
Missouk
Missouk
11 heures

Ben qu'il s'en souvienne. Il ne peut pas tout voler ou tout acheter!

Répondre
Jacky
Jacky
9 heures

Bien dit

Répondre