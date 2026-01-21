Groenland : "vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", avertit Donald Trump au forum de Davos

"Le Groenland se trouve dans un endroit stratégique. On en a besoin pour des questions de sécurité", a martelé Donald Trump ce mercredi 21 janvier 2026 à l'occasion du forum de Davos. "Il n'y a que les Etats-Unis qui peuvent protéger cette immense masse de glace, et c'est pour cela que je cherche à lancer des négociations", a-t-il affirmé. "Vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", a averti Donald Trump.

"Si j'utilise la force, on serait inarrêtables, mais je ne l'utiliserai pas", a déclaré Donald Trump. "Tout ce que veulent les Etats-Unis, c'est le Groenland", a-t-il répété.

Le président des Etats-Unis a affirmé que ce ne serait pas "une menace à l’encontre de l’OTAN", mais, au contraire, "cela renforcerait la sécurité de l’Alliance". Il a estimé que les Américains sont "traités de manière injuste par l’OTAN".

Donald Trump a dit vouloir construire un "dôme d'or" au Groenland afin de protéger les Etats-Unis mais aussi le Canada, à l'image du dôme construit en Israël. L'occasion pour ce dernier de critiquer le Premier ministre canadien, Mark Carney, qu'il a qualifié "d'ingrat".

"Je ne demande pas grand-chose, par rapport à ce qu'on a donné depuis des décénies". Il a répété à de nombreuses reprises que son pays avait "rendu" le Groenland au Danemark à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

"On veut un bout de banquise en échange de la paix mondiale", a avancé Donald Trump "Vous pouvez dire oui et on appréciera, vous pouvez dire non, mais on s'en souviendra", a-t-il averti.

