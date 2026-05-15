Frappes israéliennes dans le sud du Liban au deuxième jour des négociations à Washington

Israël a mené vendredi plusieurs frappes dans le sud du Liban contre des objectifs présumés du Hezbollah pro-iranien, peu avant le début de la deuxième journée de négociations bilatérales à Washington destinées à mettre fin à la guerre.

Le Liban et Israël ont repris jeudi leur troisième session de discussions, qualifiée de "positive" par la diplomatie américaine, mais sur laquelle ni le Liban ni Israël ne se sont officiellement prononcés.

Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril, Israël a annoncé vendredi "mener des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr", dans le sud du Liban.

L'armée israélienne avait émis plus tôt un ordre d'évacuation pour cinq zones dans la ville de Tyr et ses environs.

Selon un journaliste de l'AFP, au moins deux frappes ont visé deux localités dans les environs de la ville. Une troisième frappe israélienne a visé un centre relevant d'une ONG locale près d'un hôpital à Tyr, a précisé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Cette frappe a légèrement blessé deux infirmiers de l'hôpital et causé des dégâts au bâtiment, a annoncé la direction de l'établissement à l'Ani. Les urgences ont accueilli "sept blessés dont (...) l'état est stable", a-t-elle ajouté.

L'Ani a fait état d'autres frappes menées au moyen de drones d'attaque sur des localités du sud non mentionnées dans les ordres d'évacuation israéliens.

Un soldat israélien a été tué dans le sud du Liban, a annoncé pour sa part vendredi l'armée israélienne, portant à 20 le nombre de morts dans ses rangs dans les affrontements avec le Hezbollah depuis début mars.

Depuis l'entrée en vigueur de la trêve, les frappes israéliennes ont tué plus de 400 personnes au Liban, d'après un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Les autorités libanaises dénombrent au total plus de 2.800 morts, incluant au moins 200 enfants, dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre.

-"Discussions productives"-

A deux jours de la fin théorique, dimanche, de la trêve au Liban, les représentants israéliens et libanais doivent reprendre leurs entretiens au département d'Etat après une première journée de discussions "productives et positives" jeudi, selon un haut responsable américain.

Lors de la dernière réunion, le 23 avril à Washington, entre Israéliens et Libanais, Donald Trump avait annoncé une prolongation de trois semaines de la trêve et exprimé l'espoir d'un rapprochement historique entre les deux voisins du Proche-Orient.

Le président américain avait évoqué la possibilité d'accueillir dans l'intervalle à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun.

Mais cette rencontre ne s'est pas concrétisée, le président libanais exigeant au préalable un accord sur les questions de sécurité et la fin des attaques israéliennes.

Washington appelle également Beyrouth à désarmer le Hezbollah, qui a pour sa part réitéré jeudi son rejet de ces négociations ainsi que son refus de négocier son désarmement à Washington.

Le bloc parlementaire relevant du Hezbollah a estimé jeudi que le pouvoir au Liban "offre compromis après compromis sans pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un cessez-le-feu".



AFP