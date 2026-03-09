Guerre au Moyen-Orient : Macron à Chypre et sur le Charles de Gaulle pour discuter sécurité régionale

Le président français Emmanuel Macron, arrivé lundi à Chypre pour discuter avec les dirigeants chypriote et grec du renforcement de la sécurité dans la région, se rendra à bord du porte-avions Charles de Gaulle au large de la Crête dans l'après-midi, selon l'Élysée.

Le chef de l'Etat, arrivé à 10H50 GMT à Paphos, au sud-ouest de l'île, a retrouvé le président chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, pour un entretien suivi de la visite d'un poste de commandement et de déclarations à la presse.

Ce déplacement vise à "témoigner la solidarité de la France" avec Chypre, où une base militaire britannique a été touchée par un drone peu après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, a indiqué la présidence française.

En pleine escalade de la guerre en Iran et d'envolée des prix du pétrole, le renforcement des moyens militaires européens en Méditerranée orientale, notamment autour de Chypre, sera aussi à l'ordre du jour, alors que la France, l'Italie et l'Espagne ont dépêché chacune une frégate dans la zone.

Emmanuel Macron a aussi ordonné le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle, sur lequel il est attendu dans l'après-midi au large de la Crête, a annoncé l'Élysée. L'objectif, a-t-on précisé, est "d'échanger avec les marins engagés au sein du groupe aéronaval et de se faire présenter le dispositif militaire".

"L'arrivée du porte-avions en Méditerranée orientale vient renforcer les moyens militaires déjà présents dans la région pour prendre les dispositions pour la sécurité de la France, de ses ressortissants et de ses bases ainsi que celle de ses alliés dans la région", a encore précisé la présidence française.

Un bâtiment porte-hélicoptères amphibie a également été déployé en Méditerranée orientale.

Durant sa courte visite à Chypre, Emmanuel Macron va aussi évoquer la nécessité de préserver la liberté de navigation en mer Rouge, où le conflit pourrait déborder, alors que le détroit d'Ormuz, stratégique pour l'approvisionnement des hydrocarbures, est bloqué.

Une frégate française participe déjà à l'opération Aspides, mise en place en 2024 par l'Union européenne (UE) en mer Rouge, pour prévenir des attaques des Houthis pro-iraniens du Yémen contre des navires marchands, en organisant des convois encadrés par des bâtiments de guerre.

Face à l'envolée des prix des carburants, source d'inquiétude majeure pour l'économie mondiale, les pays du G7 envisagent parmi les "options" possibles de puiser dans leurs réserves stratégiques, a par ailleurs déclaré M. Macron à des journalistes dans l'avion qui le conduisait à Chypre.

Les chefs d'État et de gouvernement du G7 pourraient aussi se coordonner "cette semaine" en visioconférence sur les enjeux énergétiques, a ajouté le président français, dont le pays préside cette année ce groupe réunissant Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et Canada.

Paris accorde aussi une attention prioritaire au Liban, rattrapé par des frappes israéliennes massives contre le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, où elle a fait parvenir une première aide humanitaire, notamment des tentes.



