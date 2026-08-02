Guerre au Moyen-Orient : Trump suspend les frappes américaines contre l'Iran

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis et Israël avaient convenu de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran et d'autres pays de la région, à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

Vendredi, Donald Trump avait menacé lors d'une conseil des ministres de frapper l'Iran "très fort".

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis sont "prêts à frapper la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale".

"Malgré cela, nous venons d'être priés par l'Iran, et par d'autres pays du Moyen-Orient, de suspendre toute attaque", a-t-il indiqué.

"Sur la base de cette demande, j'ai accepté… d'annuler l'attaque, sous réserve de pouvoir conclure rapidement un ACCORD. Israël se joint à moi dans cet engagement", a-t-il dit.

Cette annonce intervient peu après que les Etats-Unis ont appelé leurs ressortissants à "envisager de quitter" le Moyen-Orient en raison d'une possible "escalade" du conflit régional.

Selon plusieurs médias américains, Washington envisageait de nouveaux bombardements massifs au cours du week-end. D'après CBS News, les Etats-Unis et Israël préparaient des frappes conjointes, visant les raffineries de pétrole et les centrales électriques comptant parmi les cibles possibles.

Dans son message dimanche, le président américain a déclaré que l'accord avec l'Iran devrait inclure l'ouverture "COMPLÈTE ET TOTALE DU DÉTROIT D'ORMUZ, ainsi qu'une fin de la menace nucléaire iranienne".

Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane a appelé Donald Trump samedi pour exprimer ses inquiétudes concernant ses projets de frappes, a rapporté Axios, citant des responsables américains anonymes.

- "Désamorcer" -

Une source au fait de l'appel a indiqué à Axios que le prince héritier saoudien avait "exhorté Trump à désamorcer la situation et à s'abstenir de lancer les frappes".

La Maison-Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette information de presse.

Jeudi, le Pakistan, pays médiateur, avait affirmé que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade, en particulier concernant le détroit d'Ormuz, passage stratégique au coeur des tensions et verrouillé par Téhéran.

L'armée iranienne avait accusé samedi les Etats-Unis de favoriser l'"escalade des tensions" dans la guerre au Moyen-Orient.

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a riposté par des attaques de missiles et de drones dans la région.

Malgré un protocole d'accord signé à la mi-juin pour ouvrir la voie à des pourparlers de paix, de nouvelles frappes réciproques ont eu lieu début juillet.



AFP