À la une de ce dimanche : Jazz Dann Port, Cap Jaune, bourse américaine, insolite, femmes bricoleuses et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 août 2026 : - [Photos] Jazz dann Port : le festival transforme une nouvelle fois le centre-ville en scène à ciel ouvert - La Réunionnaise Sarah Rivière décroche 80.000 dollars de bourses pour poursuivre ses études aux États-Unis - [Photos-Vidéo] Saint-Joseph : Cap Jaune, le bijoux du sud-sauvage - Insolite : des climatiseurs impossible à brancher, un cheval de Troie au cinéma et os de mammouth - En Chine, des femmes bricoleuses démontent des clichés encore bien présents - La pa Météo France i di, sé zot i di - un dimanche nuageux (Photo www.imazpress.com)

Noir sur la salle. Silence. Les lumières rouges se mettent à flasher, la musique commence. Ça y est, la scène prend vie. Le festival Jazz dann Port amène la musique, toutes les musiques, dans le cœur de la ville. Les artistes de talent se succèdent, le public est présent, nombreux, attentif, téléphones levés, ils attendent le début des concerts qu’ils ont choisis. Ce samedi 1 er août 2026, le centre-ville du Port est encore une fois, encore pour un soir, une scène géante. Place aux spectacles. Retour en images sur une soirée mémorable avec les photos d’Emmanuel Grondin.

La Réunionnaise Sarah Rivière, étudiante en littérature anglaise, originaire des Avirons, a obtenu trois bourses d'études Internationales d’une valeur totale de 80.000 dollars pour poursuivre son cursus universitaire aux États-Unis. En vacances dans son île, elle nous a raconté son parcours

Dans le sud-sauvage, à Saint-Joseph, le Cap Jaune s'élève majestueux, à une hauteur de 50 mètres. Ce bijou volcanique attire les randonneurs et les passionnés de géologie. Un paysage titanesque, qui mélange océan et volcan, qu’Imaz Press vous offre à travers ces images.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2026, le voici. À l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, des climatiseurs ont été livrés... avec de mauvaises prises. Il y a aussi ces trois vidéastes américains qui ont tenté d'entrer dans un cinéma pour voir le film L'Odyssée en se cachant dans un cheval de Troie. Des ossements de mammouth ont été découverts en Bulgarie.

Le bricolage, apanage des hommes? Pas dans cet atelier en Chine, où le cliquetis des pinces et le vrombissement des perceuses accompagnent un nombre croissant de femmes venues apprendre à réparer leur électroménager et gagner en indépendance.

Pour ce dimanche 2 août 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée avec quelques nuages du côté de l'est. Ailleurs, le soleil se montre généreux pour bien commencer la journée. Mais dans l'après-midi, les nuages gagnent le reste de l'ile avec quelques averses par endroits.