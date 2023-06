Il mange McDonald's pendant trois mois et perd 17 kilos

Un professeur de science résidant aux États-Unis a réalisé une expérience pour le moins originale puisqu'il a décidé de manger tous les jours chez McDonald's pendant trois mois. Conséquence, il a perdu 17 kilos. Mais attention, cela ne veut pour autant pas dire que le fast-food est bon pour la santé, bien au contraire (Photo d'illustration)

Et si la bouffe McDo ne faisait pas grossir. C'est ce qu'a voulu démontrer John Cisna en se lançant dans la folle expérience de se nourrir uniquement chez McDonald's pendant mois. Attention toutefois, le professeur s'est fixé quelques règles, indique BFM TV.

En effet, il s'est attaché à ne jamais dépassé les 2.000 calories quotidiennes et à marcher au moins 45 minutes par jour.

De quoi se composaient ses repas ? Un bol de céréales et deux oeufs au petit-déjeuner, une salade pour le déjeuner et un menu Big Mac au dîner avec une glace. Et selon les déclarations de John Cisna et ses analyses médicales, après trois mois de ce régime pour le moins particulier, il aurait perdu 17 kilos et aurait vu son taux de cholestérol diminuer.

???????????? INSOLITE | Un Américain a perdu plus de 20kg en mangeant #McDonalds 3 fois par jour.



???? Sa technique consistait à réduire ses portions au fur et à mesure.pic.twitter.com/Bm4Fq6JzEa — Cerfia (@CerfiaFR) June 3, 2023

Malheureusement, l'étude n'évoque pas les éventuelles carences rencontrées par le professeur ou les problèmes digestifs liés à ce type d'alimentation.

Cette expérience rappelle le documentaire Super Size Me dans lequel Morgan Spurlock s'était uniquement nourri de McDo durant 30 jours, le tout en marchant environ 5.000 pas par jour. Résulat, 11 kilos en plus et des problèmes de foie. Toutefois, les deux expériences ne peuvent pas être comparées. En effet, Morgan ne se limitait pas à 2.000 calories.

Quoiqu'il en soit, il est fortement déconseillé de se nourrir de fast-food tous les jours.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com