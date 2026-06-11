Il reçoit une amende de 185 euros pour avoir consulté son téléphone sur son fauteuil roulant

En Belgique, un homme atteint de la maladie de Charcot a écopé d’une lourde amende de 185 euros alors qu’il circulait sur son fauteuil électrique. Les forces de l’ordre ont appliqué le Code de la route à la lettre, suscitant l’incompréhension de l’usager (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Comme le rapporte le quotidien belge La Dernière Heure, un quadragénaire atteint de la maladie de Charcot a été verbalisé par la police en région wallonne.

L’homme gérait la direction de sa chaise roulante avec le joystick de la main gauche, tout en tenant son smartphone de la main droite.

La police a immédiatement verbalisé le conducteur, lui infligeant une amende forfaitaire d’un montant exact de 184,67 euros.

Pour le contrevenant, la décision reste difficile à accepter. Il rappelle que son véhicule roule au maximum à 12 km/h et estime que son statut est plus proche d’un piéton que d’une trottinette ou d’un vélo. Face à ses arguments, les agents sont restés fermes, lui indiquant l’obligation légale d’utiliser un accessoire de fixation adapté pour maintenir son appareil électronique.

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