Indonésie : un pilote de ligne drogué et arrêté avec 70.000 comprimés d'ecstasy

Un pilote de ligne malaisien a été arrêté cette semaine à l'aéroport de Jakarta avec plus de 70.000 comprimés d'ecstasy dans sa valise et sous l'emprise de plusieurs drogues, a indiqué vendredi la police. Le pilote de 39 ans, qui encourt la peine de mort, a été arrêté mercredi soir à l'aéroport de Jakarta alors qu'il venait de piloter un avion en provenance de Kuala Lumpur, a précisé la police.

Le service des douanes de l'aéroport n'a pas indiqué la compagnie aérienne pour laquelle le pilote travaillait, mais le numéro de vol indiquait qu'il s'agissait de Malaysia Airlines.

Les douaniers ont découvert 14 sachets d'ecstasy, soit plus de 70.000 comprimés, dans sa valise ainsi que quatre grammes de méthamphétamine dans son bagage à main.

"Les résultats de son analyse d'urine se sont révélés positifs à la méthamphétamine, à la MDMA et à la cocaïne. Il était donc sous l'emprise de ces substances au moment du vol", a déclaré Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, un responsable du service des douanes, lors d'une conférence de presse.

"Ce qui nous préoccupe tous, c'est que cette personne est pilote de profession et qu'au moment de son arrivée, il venait de piloter cet avion de Kuala Lumpur jusqu'en Indonésie", a-t-il ajouté.

Le pilote a indiqué que c'était la 3e fois qu'il tentait de faire passer de la drogue, une fois en Malaisie et deux fois en Indonésie.

Soupçonné d'appartenir à un réseau international, selon Awaludin Amin, un agent de l'unité de lutte contre le trafic de drogue de la police nationale, l'homme a été inculpé pour violation de la législation indonésienne sur les stupéfiants.

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie Malaysia Airlines a indiqué prendre ces allégations au sérieux et avoir lancé une enquête interne.

"Malaysia Airlines apportera son entière coopération aux autorités compétentes, conformément à toutes les lois et réglementations applicables", a assuré la compagnie.

Dans son interrogatoire initial, il a indiqué qu'une personne lui avait demandé de livrer les stupéfiants à Jakarta en échange d'une somme de 50.000 ringgits malaisiens (10.600 euros).

A son arrivée à Jakarta, quelqu'un devait venir récupérer la drogue, selon les douanes.

Selon la loi indonésienne, le pilote encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.

L'Indonésie applique certaines des lois antidrogue les plus sévères au monde, prévoyant notamment la peine de mort pour les trafiquants, mais elle maintient un moratoire sur les exécutions depuis plusieurs années.

Quelque 500 personnes, dont environ 90 étrangers, sont actuellement sous le coup d'une condamnation à mort.

La dernière exécution capitale en Indonésie remonte à 2016, année où un Indonésien et trois Nigérians condamnés pour des infractions liées à la drogue ont été fusillés.



AFP