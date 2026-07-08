Inondations en Chine : les secours en quête de sinistrés, un super-typhon menace

Des secouristes acheminaient mercredi des vivres aux habitants piégés par les inondations dans le sud de la Chine et recherchaient des sinistrés, après des intempéries ayant fait 17 morts au niveau national et provoqué la rupture d'un barrage.

De violentes précipitations ont frappé les parties centrales et méridionales du pays ces derniers jours. Et la menace persiste : un super-typhon menace de balayer ce week-end la côte orientale avec de puissantes bourrasques et des pluies torrentielles.

Dans la région du Guangxi (sud), particulièrement touchée, six personnes ont péri, onze sont portées disparues et au moins 130.000 personnes ont été évacuées après les précipitations liées au typhon Maysak, selon les autorités.

Des vidéos diffusées mercredi par la télévision publique CCTV montraient des secouristes dans des bateaux pneumatiques, parcourant en pleine nuit les rues inondées pour donner bouteilles d'eau, nouilles instantanées, pains, saucisses ou médicaments à des habitants réfugiés aux étages des maisons.

La chaîne a également montré des images aériennes de rivières du Guangxi en crue, de voitures submergées et d'habitations partiellement détruites, signe d'importants dégâts matériels.

Une habitante de Hengzhou, ville très touchée, a affirmé à l'AFP que les inondations avaient été particulièrement importantes, mais que la pluie avait cessé mercredi après-midi.

"Certaines maisons se sont effondrées et ont été emportées", a raconté cette employée de restaurant par téléphone. L'eau a commencé à refluer et des agents s'affairent désormais à dégager les débris, a-t-elle souligné.

- "Rude épreuve" -

Une employée d'hôtel de Guigang, toujours dans le Guangxi, a déclaré à l'AFP que le niveau de l'eau avait atteint "la hauteur d'une maison d'un étage", contraignant les habitants à être relogés.

Les précipitations doivent continuer mercredi dans certaines zones de la région, ainsi que dans la province voisine du Guangdong (sud), où sont situées de nombreuses usines, selon les autorités.

Signe de l'intensité des précipitations dans le Guangxi : CCTV a diffusé d'impressionnantes images d'un torrent d'eau boueuse déferlant sur les parois effondrées d'un barrage.

Les autorités ont envoyé des renforts matériels vers la région, notamment des vivres, imperméables et bateaux pneumatiques, a précisé mercredi l'agence officielle Chine nouvelle.

"La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve", a affirmé pour sa part Li Guoying, le ministre des Ressources en eau.

Ailleurs en Chine, des tempêtes et des orages ont fait 11 morts et 331 blessés lundi dans la province centrale du Hubei, où une tornade a été signalée, selon Chine nouvelle.

Les provinces prospères de l'est du pays ne sont pas épargnées.

Elles se préparaient mercredi à l'arrivée du super-typhon Bavi, susceptible de toucher terre à environ 400 km au sud de Shanghai, entre samedi et dimanche, a déclaré à CCTV Xiang Chunyi, prévisionniste au Centre météorologique national.

- Ecoles fermées -

Liu Fei, le principal responsable du Parti communiste chinois (PCC) à Hangzhou (est), grande ville près de Shanghai, a exhorté à faire de la défense contre les inondations et le typhon "la priorité absolue" et à "se mettre rapidement en ordre de bataille".

Les autorités éducatives de la province du Jiangsu (est) ont annoncé la suspension des cours en présentiel de jeudi après-midi à vendredi inclus, appelant à des contrôles de sécurité pour éviter toute chute d'arbre, câble ou climatiseur dans les écoles suite aux rafales attendues.

Les catastrophes naturelles frappent régulièrement la Chine, surtout l'été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses et d'autres suffoquent sous la canicule.

Les autorités peuvent s'appuyer sur un maillage serré de secouristes, militaires et membres du PCC, mobilisables rapidement.

Dans la province peu développée du Gansu (nord‑ouest), le bilan d'un glissement de terrain est monté mercredi à 21 morts, a précisé Chine nouvelle.

Le drame, survenu mardi dans le village de Renzang, avait enseveli 33 personnes, selon l'agence.

Le gouvernement a déjà débloqué des aides d'urgence d'au moins 70 millions de yuans (9 millions d'euros) pour le Hubei et 60 millions de yuans (7,7 millions d'euros) pour la zone touchée du Gansu, d'après les médias d'État.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.



AFP