Insolite : un œuf à 26 millions d'euros, un raton laveur ivre, un médaille bobsleigh pour la Jamaïque

L'Œuf d'Hiver de la famille impériale russe, considéré comme l'une des plus belles pièces créées par le joaillier Fabergé, s'est envolé pour la somme record de 22,9 millions de livres (26 millions d'euros) aux enchères mardi à Londres chez Christie's.

Il établit "un nouveau record mondial pour une œuvre de Fabergé", souligne dans un communiqué Margo Oganesian, responsable du département Fabergé et œuvres russes au sein de la maison d'enchères.

Ce luxueux objet, qui suscitait la convoitise des collectionneurs internationaux, était estimé à plus de 20 millions de livres par Christie's, qui n'a pas communiqué l'identité ni la nationalité de l'acquéreur.

"Avec seulement une poignée d'œufs de Pâques impériaux encore entre les mains de collectionneurs privés, il s'agissait d'une occasion exceptionnelle et historique", commente Margo Oganesian.

Commandé par le tsar Nicolas II pour sa mère, l'impératrice douairière Maria Feodorovna, l'Œuf d'Hiver des Romanov n'a pas seulement été le témoin des soubresauts de l'histoire moderne russe, il est à bien des égards un objet d'exception.

Il a largement dépassé le précédent record pour un œuf Fabergé. Celui-ci avait été établi en 2007 avec la vente de l'Œuf Rothschild par la même maison d'enchères pour près de neuf millions de livres (12,5 millions d'euros) à un collectionneur russe.

Par essence, les œufs Fabergé sont des pièces rares, avait rappelé à l'AFP Margo Oganesian.

La maison dirigée par le joaillier russe Pierre-Karl Fabergé en a créé 50 pour la famille impériale à l'occasion des fêtes pascales, avant la chute de cette dernière lors de la Révolution de 1917 et son exécution en 1918. Une tradition inaugurée par le tsar Alexandre III.

Elle a été poursuivie par son fils, Nicolas II, avec une différence. Le dernier tsar de l'histoire faisait confectionner deux œufs: un pour sa mère, en plus de celui pour son épouse Alexandra.

A ce jour, seuls 43 d'entre eux existent encore, et sept sont aux mains de particuliers. Mais l'Œuf d'Hiver a une place à part dans la collection des Romanov.

Haut de 14 centimètres, taillé dans un fragile cristal de roche et agrémenté de plus de 4.500 diamants, il est, selon les experts, la création la plus luxueuse de la maison pour la famille impériale.

Aux États-Unis, un raton laveur a déclenché une scène improbable dans un magasin d’alcool de Virginie : après avoir fait tomber des bouteilles et semé le chaos, l’animal a été retrouvé ivre dans les toilettes, avant d’être relâché sain et sauf.

L’intrusion s’est produite durant le long week-end de Thanksgiving. Alerté samedi, un employé du refuge dépêché sur place a découvert les dégâts : des étagères renversées, des bouteilles brisées au sol et, au bout du chaos, un raton laveur affalé dans les WC, manifestement assommé par l’alcool.

D’après les premières constatations, l’animal serait entré dans le magasin en passant par une dalle arrachée du faux plafond. Après sa descente mouvementée, il se serait lancé dans une exploration particulièrement arrosée des rayons. "Après quelques heures de sommeil et sans signe de blessure, à part peut-être une bonne gueule de bois, il a été relâché en toute sécurité dans la nature", a indiqué le refuge sur Facebook, non sans humour. "Espérons qu’il a appris que le cambriolage n’est pas la solution."

Le raton laveur, espèce emblématique de l’Amérique du Nord, est connu pour ses expéditions nocturnes, notamment dans les poubelles. Cette fois, sa virée lui aura valu un réveil difficile… mais aucune poursuite judiciaire.

L’équipe jamaïcaine de bobsleigh, composée par Shane Pitter et Nimroy Turgott, a décroché une troisième place historique dans l’épreuve à deux de la Coupe nord-américaine, au Canada vendredi 21 novembre 2025.

Pitter et Turgott ont réussi deux descentes sur l’une des pistes les plus rapides et les plus techniques au monde, pour terminer l’épreuve en 1 : 48.02, soit à 0.42 des vainqueurs canadiens (Jay Dearborn - Keaton Bruggeling) et britanniques (Nick Gleeson - Callum Dixon), qui ont bouclé la course dans le même temps.

"Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le bob man!" L'histoire ne dit pas si Shane Pitter et Nimroy Turgott ont récité la fameuse réplique du mythique film "Rasta Rockett" sorti en 1993, mais les deux athlètes jamaïcains ont marqué l'histoire de leur pays.

Il s’agit de la meilleure performance de l’histoire du pays dans cette discipline, alors que l’épreuve de bobsleigh des JO 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo.

