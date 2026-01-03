Insolite : un braquage à 30 millions d'euros, un gramoune star de Tik Tok et le chat le plus vieux du monde

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026, le voici. C'est un braquage digne d'une célèbre série espagnole (aura la référence qui veut), des cambrioleurs ont braqué une banque pour un montant de 30 millions d'euros. À 85 ans, Guy, est devenu une star de TikTok en enseignant le patois auvergnat à sa petite-fille. Flossi, le chat le plus vieux du monde vient de fêter ses 30 ans.

Des cambrioleurs ont braqué une banque le week-end dernier à Gelsenkirchen, dans l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police, et la colère des clients mardi matin.

Les suspects ont dévalisé plus de 3.000 coffre-forts d'une succursale de la caisse d'épargne locale, contenant de l'argent, des bijoux ou de l'or, a indiqué mardi un porte-parole de la police de Gelsenkirchen à l'AFP.

"Nous sommes sous le choc", a déclaré le porte-parole de la banque Frank Krallmann dans un communiqué. Plus de 95% des coffres ont été pillés.

Avec une somme assurée moyenne de 10.000 euros par coffre, les enquêteurs estiment le montant des dommages à environ 30 millions d'euros.

La banque est par ailleurs restée fermée mardi "pour des raisons de sécurité" selon la police car plusieurs clients, inquiets pour leurs biens, se sont rassemblés mardi matin devant la banque et ont proféré des "menaces" contre les employés.

Sur une vidéo du quotidien Bild, on aperçoit plusieurs dizaines de personnes essayant de forcer l'accès au bâtiment malgré la présence de la police.

La situation s'est calmée en début d'après midi, précise le porte-parole.

La méthode employée pour le braquage a dérouté les enquêteurs : les voleurs ont foré un trou dans la salle des coffres à l'aide d'une perceuse géante.

"C'est comme dans le film [ américain de casse] Ocean's eleven", résume la source policière, "tout s'est déroulé de manière très professionnelle".

Les braqueurs ont aussi "profité du calme de Noël", ont précisé les policiers, la banque étant fermée à cette période.

L'établissement a annoncé fermer la salle des coffres "jusqu'à nouvel ordre en raison des dommages matériels importants".

La banque dit aussi examiner avec son assurance l'issue "la plus favorable pour les clients" et a mis en place une ligne téléphonique d'urgence. Le moment exact du casse demeure incertain.

Selon la police, des témoins auraient aperçu plusieurs hommes dans la nuit de samedi à dimanche, munis de grands sacs dans la cage d'escalier d'un parking adjacent.

Une Audi noire à la plaque d'immatriculation volée, conduite par des hommes masqués, a quitté ce même parking lundi au petit matin, d'après les vidéos de surveillance exploitées par la police.

Le cambriolage avait été découvert lundi grâce à une alerte incendie reçue par les pompiers.

À 85 ans, Guy, ancien coutelier de Thiers de 85 ans est devenu professeur improvisé. Il est devenu une star de TikTok en enseignant le patois auvergnat à sa petite-fille.Certaines vidéos cumulent plusieurs centaines de milliers de vues. Regardez.

"Ce n'est pas innocent ce que je fais", explique Estelle Dizy, qui filme son grand-père. "Je fais ces vidéos pour garder des traces"", indique-t-elle à TF1.

Estelle Dizy explique vouloir apprendre le patois par envie de perpétuer la langue. La démarche est avant tout personnelle. "Je veux l'apprendre pour pouvoir le transmettre à mes enfants, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément."

Ce succès réjouit l’Auvergnat de 85 ans, soucieux de transmettre une langue qui disparaît peu à peu.

Le lundi 29 décembre 2025, Flossie, une chatte britannique, a fêté son anniversaire et est rentrée dans l’histoire comme étant le chat le plus vieux du monde enregistré par le Livre Guinness des records. Elle est née le 29 décembre 1995.

Cette femelle au pelage écaille de tortue est encore active et en bonne santé, malgré sa surdité et sa faible vue, comme le relaie un article publié sur le site du Guinness World Records.

🥳 Meet Flossie — the oldest living cat on the planet turns 30 today



Flossie was born on 29 December 1995 — which makes her roughly 140–150 human years old in cat-to-human age conversion.



She has long been listed in the Guinness World Records for her exceptional longevity.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

Flossie vit à Orpington, une ville près de Bromley, dans la grande banlieue de Londres, en Angleterre. Victoria Green, sa maîtresse, l’a adoptée auprès de l’association Cats Protection alors qu’elle avait déjà 26 ans passés. "Nous avons été stupéfaits de découvrir que le dossier vétérinaire de Flossie indiquait qu'elle avait 27 ans", a confié Naomi Rosling, coordinatrice de l'antenne de Cats Protection, auprès du Guinness des records.

Aujourd’hui, elle aurait environ 140-150 ans en âge humain.

