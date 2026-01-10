Insolite : une trottinette sur la NRL, une bataille de boules de neige avec des policiers

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 janvier au vendredi 9 janvier 2026, le voici. Le pilote d'une trottinette s'est retrouvé sur la Nouvelle route du littoral, dépassant même une moto lorsque la vidéo a été réalisée. À la Rochelle, il y a aussi des jeunes ont engagé une bataille de boules de neige avec des policiers (Photo : capture d'écran Instagram)

Scène insolite ce mercredi après-midi 31 décembre 2025 sur la Nouvelle route du littoral. Une personne roulait à trottinette dans le sens la Grande Chaloupe - Saint-Denis. L'usagère ou l'usager se déplaçait relativement vite sur la voie de gauche et donc loin de la piste cyclable aménagée et sécurisée de la NRL. La ou le pilote était en train de dépasser une moto lorsque la vidéo a été réalisée par le passager d'une voiture circulant en sens inverse. L'internaute nous a ensuite fait parvenir les images.

Selon la réglementation, hors agglomération, la circulation des trottinettes est interdite sur la chaussée. Elle est limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables.

"Toutefois, elle peut être autorisée par le gestionnaire de voirie, sous certaines conditions. Le port du casque et d’un vêtement ou équipement rétroréfléchissant est obligatoire" indique le ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique.

Pour rappel, 41 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025. Les piétons et les motards sont les plus frappés par ces accidents.

La plus grande prudence est recommandée sur l'ensemble du réseau routier.

Les premiers flocons sont tombés sur la France, avec 15 centimètres de neige, dans la nuit de ce lundi 5 au mardi 6 janvier 2026. En pleine soirée, des jeunes ont engagé une bataille de boules de neige avec des policiers, le tout dans une ambiance bon enfant.

Sur les réseaux, la vidéo a cumulé des milliers de vues et de commentaires amusés. Certains ont notamment pointé un échange beaucoup trop rare entre les forces de l’ordre et les jeunes habitants. Regardez.

À Paris, la butte Montmartre, s'est transformée en une piste bleue de ski. Pour Erwan, 25 ans, c’était un rêve de chausser les skis et d’enfin glisser sur la butte enneigée. Regardez.

