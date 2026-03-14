Insolite : méditer à moitié nu dans la neige, un centime le litre d’essence et bourdes sur les bulletins de campagne

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026, le voici. Marcher des heures en short dans une neige épaisse sur des sommets balayés par le vent... un jour comme un autre pour Vladimir Stevanovic. Une station-service se trompe et affiche un prix d'un centime le litre d’essence. Sur ses bulletins de campagne, la liste Reconquête à Versailles a oublié de compléter le nom de la cité des Yvelines, laissant la mention "Nom Ville".

Ce Serbe qui depuis quinze ans parcourt les pentes glacées, médite dans la neige profonde et plonge dans l'eau glaciale des lacs, y voit une routine bénéfique pour la santé - physique et mentale.

"Vous vous livrez au froid parce que vous savez qu'il ne vous fera pas de mal", explique à l'AFP l'archéologue de 41 ans, au bord d'un lac gelé au pied du mont Besna Kobila ("Jument furieuse"), dans l'extrême sud de la Serbie.

Il affirme pouvoir tenir jusqu'à quinze minutes dans une eau glaciale et a déjà marché pendant sept heures par –10°C, simplement vêtu de chaussures de randonnée et d'un short de sport.

Les récits de ses exploits diffusés sur les réseaux sociaux lui ont valu une certaine notoriété en Serbie, et plusieurs milliers d'abonnés sur ses comptes Instagram et YouTube où il se fait appeler "Srpski ledeni covek", l'homme de glace serbe.

Il assure n'être à la recherche ni de records, ni de notoriété.

"Lorsque je plonge dans l'eau, mon objectif est de parvenir en état de méditation et de paix intérieure", explique-t-il.

"Cela nous aide à ne penser à rien d'autre. C'est très efficace pour gérer le stress", assure le randonneur, également pratiquant assidu d'arts martiaux.

A ceux qui seraient tentés d'essayer, il déconseille de plonger directement dans l'eau glacée.

"Lorsque vous vous mouillez avec de l'eau froide, c'est très désagréable pendant une ou deux secondes, mais ensuite vous vous sentez rapidement complètement détendu. Puis le froid ne vous dérange plus".

Alors que le prix de l’essence grimpe ces derniers jours, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les clients d’un Carrefour Market dans l’Essonne ont eu une belle surprise le 5 mars 2026. La station-service a affiché un prix d'un centime le litre d’essence. Après cette annonce, les automobilistes n'ont pas perdu de temps pour faire le plein et de remplir des jerricanes.

La scène a été filmée par un témoin et publiée par le compte X "Cpasdeslol". Dans celle-ci, on entend un automobiliste s’exclamer en voyant le prix dérisoire affiché au compteur. "Incroyable !"

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

Il s’agirait en réalité d’une erreur d’affichage, indique Carrefour à Ouest-France. "Dans les supermarchés, les prix à la pompe sont encore saisis chaque jour par les équipes des magasins. Il s’agit d’une simple faute de frappe, au bénéfice du client, et qui a été corrigée dans la soirée".

Heureusement, aucun remboursement ne sera demandé aux clients fait savoir la société Carrefour.

Sur ses bulletins de campagne, la liste Reconquête à Versailles a oublié de compléter le nom de la cité des Yvelines, laissant la mention "Nom Ville". Une bourde qui lui vaut des moqueries sur les réseaux sociaux.

Les professions de foi sont pourtant vérifiées par un magistrat en présence des candidats. "Et malgré ce petit détail administratif, les fins stratèges de Reconquête ont jugé que corriger quoi que ce soit serait visiblement un effort superflu. Clownesque", estime l'’ancien journaliste Cory Le Guen.

Pour info, les professions de foi sont vérifiées par un magistrat en présence des candidats.



Et malgré ce petit détail administratif, les fins stratèges de "reconquête" ont jugé que corriger quoi que ce soit serait visiblement un effort superflu.



Clownesque. pic.twitter.com/Ypm8jOIPwY — Cory Le Guen (@coryleguen) March 9, 2026

"Oui, une erreur s’est glissée dans l’impression ce document ? Mais est-ce vraiment le clou du spectacle ? Certainement pas", lui a répondu sur X la candidate Reconquête pour Versailles, Sabine Clément.

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