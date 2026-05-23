Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026, le voici. Lazare, probablement le chien le plus vieux du monde, est mort à 30 ans en France. En pleine course-poursuite, un conducteur fini par s'envoler au-dessus de l'autoroute. Un buffle albinos à la crinière blonde, baptisé "Donald Trump" attire les curieux.

Lazare, un épagneul nain continental âgé de 30 ans et qui pourrait être le chien le plus âgé du monde, est mort jeudi près d'Annecy, dans le centre-est de la France, a annoncé sa maîtresse vendredi. "Tu étais notre petit bébé papi": c'est dans un message sur Instagram qu'Ophélie Boudol, 29 ans, a annoncé le décès de son petit chien.

Lazare, épagneul nain papillon dont la race tient son nom de ses oreilles dressées, était né le 4 décembre 1995, selon Anne-Sophie Moyon, agente animalière au refuge d'Annecy-Marlioz, en Haute-Savoie.

Il a passé la majeure partie de sa vie avec la même maîtresse et avait été confié à l'association à la mort de celle-ci. Il a été adopté il y a un mois par Ophélie Boudol, qui cherchait au départ un animal pour sa mère.

À 30 ans et cinq mois, Lazare portait des couches, n'entendait plus, ne voyait pas et dormait presque toute la journée. Mais il était encore très vif, selon sa maîtresse. "Il a vraiment une personnalité très attachante", confiait-elle plus tôt cette semaine à l'AFP, en le berçant contre elle, à son domicile de Villy-le-Pelloux.

Le Guinness des records, contacté par l'AFP, a indiqué ne pas avoir "reçu de demande ni de preuves associées" avant le décès de Lazare, et donc ne pas pouvoir confirmer s'il détenait le record.

À Fond du Lac, dans l'État américain du Wisconsin, une course-poursuite a eu lieu entre un automobiliste et la police. Le conducteur a fini par perdre le contrôle de son véhicule et s'est envolé au-dessus de l'autoroute. Il a été interpellé.

Devenu une star des réseaux sociaux au Bangladesh, un buffle albinos à la crinière blonde, baptisé "Donald Trump" attire les curieux venus le photographier avant son sacrifice prévu à la fin du mois.

Son propriétaire, Zia Uddin Mridha, indique que le taureau de 700 kilos a été nommé ainsi par son frère cadet en référence à la flamboyante chevelure blonde du président américain.

Depuis un mois, influenceurs, badauds et enfants affluent dans sa ferme située à Narayanganj, en périphérie de Dacca, la capitale, dans l'espoir de voir cette improbable star nationale.

Pour que sa coiffure reste impeccable, un seau d’eau fraîche lui est versé sur la tête, avant un coup de brosse pour discipliner son épaisse mèche blonde, rabattue entre ses longues cornes recourbées. Regardez.

"Le seul luxe dont il bénéficie, c’est de se baigner quatre fois par jour", souligne M. Mridha, 38 ans, à l'AFP.

Les buffles albinos, à la fourrure blanche ou rosée en raison d’un manque de mélanine, sont extrêmement rares.

Pour l'exploitant agricole, les similitudes entre ce taureau et l'hôte de la Maison Blanche se limitent à la chevelure.

"C’est un buffle d’une grande douceur. Il mange comme les autres, ne se bat pas pour la nourriture (…) et partage la même étable”.

Le Bangladesh, un pays de 170 millions d’habitants à majorité musulmane, se prépare à célébrer l’Aïd al-Adha, la fête du sacrifice le 28 mai.

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