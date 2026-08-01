Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2026, le voici. À l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, des climatiseurs ont été livrés... avec de mauvaises prises. Il y a aussi ces trois vidéastes américains qui ont tenté d'entrer dans un cinéma pour voir le film L'Odyssée en se cachant dans un cheval de Troie. Des ossements de mammouth ont été découverts en Bulgarie.

À l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, les climatiseurs promis par le gouvernement sont arrivés avec des fiches inadaptées aux prises françaises. Un couac vite résolu par le personnel alors qu'une nouvelle vague de chaleur se profile.

Les appareils sont équipés d'une fiche italienne et disposent ainsi de trois barrettes alignées à l'horizontale, relate La Voix du Nord. De quoi rendre impossible le branchement aux prises électriques françaises.

Canicule : "On pourrait croire à un gag..." : l'hôpital reçoit les climatiseurs promis par le gouvernement, équipés des mauvaises prises, ils ne peuvent pas être branchés https://t.co/wbjqiLhAqX — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) July 24, 2026

Des membres du personnel ont été contraints de changer toutes les fiches des climatiseurs afin que ces derniers soient opérationnels.

Le changement a été effectué "très rapidement", raconte à nos confrères Jean-Sébastien Pain, représentant syndical FO à l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe. Ce dernier s'est interrogé sur "la considération apportée au personnel soignant de la part de l'État" : "On pourrait croire à un gag."

D'autant que la France pourrait être encore touchée par une nouvelle vague de chaleur.

Trois jeunes vidéastes américains ont tenté d'entrer dans un cinéma pour voir le film L'Odyssée avec un seul billet en se cachant dans un cheval de Troie fait maison. L’un s’est présenté en salle déguisé, tandis que ses complices se cachaient… à l’intérieur d’un cheval de Troie.

Une mise en scène qui rappelle la célèbre ruse imaginée par Ulysse pour s’introduire dans la ville de Troie, racontée dans "L’Odyssée" d’Homère et relaté dans le film de Christopher Nolan.

Les vidéos de la ruse ont été publiées sur les réseaux sociaux par le compte Fullsquad. "Respectez le cheval de Troie ! Faites place au cheval !" Arrivés devant le cinéma, les amis affirment fièrement face à la caméra n’avoir acheté qu’un seul billet. Regardez.

Mais à la fin, le cheval en bois s’effondre. Les employés du cinéma s’en rendent compte et leur demandent de payer les tickets. Regardez.

Des ossements de mammouth ont été découverts en Bulgarie dans le lit du Danube, dont le niveau exceptionnellement bas pourrait mettre au jour d'autres vestiges, a déclaré jeudi à l'AFP le directeur du Musée régional d'histoire de Roussé.

"Il s'agit à 100% d'un mammouth", a affirmé le professeur Nikolay Nenov, et "très probablement d'un mammouth laineux ayant vécu pendant la période glaciaire".

Les ossements appartiendraient à un jeune spécimen, a précisé le scientifique.

Les vestiges ont été repérés par hasard mercredi par un habitant du village de Ryahovo, dans la commune de Slivo Pole, à 30 kilomètres de Roussé, dans le nord de la Bulgarie, avant d'être recueillis jeudi par des experts du musée.

Les spécialistes ont jusqu'à présent identifié une mandibule, des fragments de défenses, une partie d'omoplate ainsi qu'un fémur avec sa tête articulaire.

Leur coloration sombre pourrait indiquer qu'ils ont longtemps séjourné dans un milieu marécageux, mais cette interprétation reste à ce stade une hypothèse de travail, selon le professeur Nenov.

"Contrairement à de nombreuses découvertes précédentes provenant de dépôts alluviaux, ces ossements étaient concentrés au même endroit. Ils pourraient appartenir à un seul individu", a-t-il expliqué, ajoutant qu'ils étaient dans un bon état de conservation.

Espèce emblématique de l'âge glaciaire et proche parent des éléphants actuels, le mammouth laineux s'est éteint il y a 4.000 ans.

En raison de déficits de précipitations prolongés et de la chaleur extrême qui touche l'Europe depuis le printemps, les eaux du Danube ont atteint par endroits un niveau historiquement bas.

Selon le professeur Nenov, la baisse du niveau du fleuve pourrait mettre au jour d'autres vestiges et une nouvelle prospection de la zone est prévue.

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