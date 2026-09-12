Insolite : du base jump au Trou de Fer, un enfant de 10 ans oublié sur une aire d'autoroute et ils déplacent un donjon

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2026, le voici. Un acrobate un peu fou s'est élancé en base jump au-dessus du Trou de Fer. En Espagne, il y a aussi l'histoire de ce pauvre garçon de 10 ans, oublié sur une aire d'autoroute. Ils sont forts... dans le nord du Japon, près de 1.800 personnes ont participé au déplacement du donjon du château de Hirosaki.

Un saut en base jump au-dessus du Trou de Fer, dans l’un des décors les plus spectaculaires de La Réunion... C'est là le cadre d'une vidéo vue plus de 52.000 fois sur Instagram. Avec près de 300 mètres de cascade sous les pieds, il s'élance dans une descente vertigineuse, avant de déployer sa voile. Un saut réalisé par un professionnel.

Équipés de parachutes pour amortir l'atterrissage, ils font le plein de sensations fortes au coeur d'un paysage exceptionnel. Regardez.

Le base jump est considérée comme une discipline extrême issue du parachutisme. Sauter depuis une falaise à 300 mètres de hauteur avec 3 secondes pour ouvrir son parachute, voler en wingsuit à quelques mètres d’une paroi rocheuse à 200 km/h, ou s’élancer depuis un viaduc en plein jour : le base jump réunit dans une même pratique toute la maîtrise technique du parachutiste.

Ne tentez pas de reproduire cet exploit, le base jump nécessite une grande expérience du parachutisme traditionnel et reste réservé à une petite frange de pratiquants.

L'histoire se passe En Espagne, le dimanche 30 août 2026, une voiture fait un arrêt dans une station-service sur l'autoroute A-66 près d'Aldea del Cano, dans la province de Cáceres, dans l'ouest du pays. À son bord, un enfant de 10 ans, son frère de 7 ans, leur père et un ami du père. Le plus grand enfant sort alors de la voiture. Problème... ils repartent sans lui et s'en rendent compte 140 kilomètres plus tard.

Alertée de la présence de l'enfant, la Guardia Civil lance des recherches pour localiser la voiture de la famille qui se dirigeait vers le nord de l'Espagne. Une patrouille la retrouve vers 23 heures, toujours sur l'A-66, près de Hervás.

Les circonstances de cet "oubli" ne sont pas connues.

La Guardia Civil rappelle l'importance de vérifier, avant de reprendre la route, que tous les passagers sont à bord.

Dans le nord du Japon, samedi 29 et dimanche 30 août 2026, près de 1.800 personnes ont participé au déplacement du donjon du château de Hirosaki au Japon vers son emplacement d’origine. Ils ont tiré l’imposante structure de 360 tonnes.

Installé sur des rails, l’édifice a progressé de plus de deux mètres.

Les participants, répartis en équipes se relayant tout au long de la journée, ont contribué à cette étape symbolique d’un vaste chantier de préservation du patrimoine japonais.

Construit en 1611, le château de Hirosaki possède l’un des douze derniers donjons historiques encore présents au Japon, et le seul de la région du Tohoku.

"Comme le donjon est classé bien culturel important au niveau national, nous ne l’avons pas démonté", explique Kensuke Hayasaka, responsable du service des parcs et espaces verts de la ville de Hirosaki, cité par The Guardian.

La réouverture du site au public n’est toutefois pas prévue avant 2033, une fois les travaux de préservation achevés.

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