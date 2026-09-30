Intempéries: deux départements du Sud en vigilance rouge pour pluie-inondations

Les départements du Gard et de l'Hérault sont passés mercredi matin en vigilance rouge pour pluie-inondations, a annoncé Météo-France, qui prévoit un épisode méditerranéen "exceptionnel" dans ces deux départements.

Les établissements scolaires ont été fermés dans le Gard, où de fortes pluies s'abattent en milieu de matinée sur le nord du département, notamment Alès.De son côté, la préfecture de l'Hérault a fermé les établissements scolaires situés dans huit secteurs et recommande aux parents de "garder les enfants à domicile". Les deux départements ont d'ailleurs annulé tous les transports scolaires.La Lozère et l'Ardèche restent pour leur part placées en vigilance orange par Météo-France, qui ajoute que les Bouches-du-Rhône seront classées au même niveau à partir de 12H00.Le prévisionniste anticipe des "orages et forts cumuls de pluie d'abord sur les Cévennes puis s'étendant aux plaines, permettant de parler d'épisode méditerranéen remarquable, voire exceptionnel sur Gard et Hérault"."J'appelle chacun à la plus grande vigilance : limitez vos déplacements et suivez les consignes des autorités", a écrit sur le réseau X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, soulignant que "les services de l’État et de secours sont pleinement mobilisés".Cet épisode météorologique impose "une interruption totale" du trafic ferroviaire mercredi "sur l'axe Nîmes Clermont-Ferrand", avait annoncé pendant la nuit la SNCF, désormais contrainte de renoncer à des bus de substitution.La circulation de trains est également interrompue sur l'axe Marseille/ Avignon - Sète - Nîmes Le Grau du roi, à partir de 11H30 jusqu'en fin de journée, précise encore mercredi le site de réservation de la compagnie ferroviaire. Tous les Intercités entre Marseille et Bordeaux sont en outre supprimés dès midi.Les transports en commun départementaux ont également été suspendus dans le Gard, placé aussi en vigilance orange aux orages et crues et qui cite quatre cours d'eau potentiellement problématiques.La préfecture de l'Hérault, qui précise que c'est uniquement l'est du département qui a été placé en vigilance rouge pour pluie-inondation, met en garde contre "un épisode méditerranéen très pluvieux".De "fortes précipitations" ont déjà touchées l’est et le nord de l'Hérault, avec près de 200 mm cumulés en 24H, tandis que 200 mm supplémentaires sont attendus d'ici à minuit, a précisé la préfecture dans un communiqué publié à 11H00.Un avis de vagues dangereuses est en vigueur toute la journée sur le littoral du département, avec des hauteurs de houle jusqu'à 2 mètres. Dans la métropole de Montpellier, toutes les lignes de bus et de tramway ont été suspendues.La préfecture rappelle les consignes à la population: reporter ses déplacements, ne pas descendre dans les sous-sols, s'éloigner des cours d'eau et ne pas s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.La température de la mer est un facteur aggravant pour ces épisodes méditerranéens, a rappelé mardi en conférence de presse Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, relevant que la Méditerranée connaît actuellement "des excédents de températures de 2 à 5 degrés", après un été historiquement chaud et un mois de septembre marqué par des températures élevées.De son côté, Lucie Chadourne-Facon, directrice de Vigicrues, a évoqué "des réactions importantes et potentiellement rapides" des rivières des Cévennes et du contrefort sud du Massif Central.Par ailleurs, en Lozère, en Ardèche, dans l'Aveyron, mais aussi dans le Gard et l'Hérault, "il faut s'attendre à ce que l'ensemble des cours d'eau, même les plus petits de ces départements, réagissent fortement et rapidement et en complément des inondations par ruissellement, notamment en milieu urbanisé."