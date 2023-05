Italie: l'Emilie-Romagne inondée, au moins cinq morts

Des inondations causées par de fortes pluies en Emilie-Romagne, dans le centre-Nord de l'Italie, ont fait au moins cinq morts et des milliers d'évacués, ont annoncé mercredi les autorités, des élus locaux prévenant les habitants qu'ils étaient toujours en danger.

"Les victimes confirmées sont cinq, deux corps viennent d'être retrouvés à Forli. Au total nous avons trois victimes à Forli, une à Cesena et une à Cesenatico qui pourrait être un homme de nationalité allemande disparu depuis plusieurs jours à Rimini", a précisé une responsable de la préfecture.

Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations. Localement, jusqu'à 15 centimètres de pluie ont été enregistrées ces dernières 24 heures et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons.

"Moi qui suis née ici, je n'ai jamais vu ça, cette fois-ci nous avons vraiment peur", a déclaré à l'AFP Simona Matassoni, propriétaire de l'hôtel Savio à Cesena, sur la côte adriatique, jointe par téléphone.

Les services d'urgence ont évacué des milliers de personnes, secourant enfants et personnes âgées à dos d'homme, à bord de canots pneumatiques ou par hélicoptère.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des résidents des environs de la commune de Forli, où la première victime a été retrouvée, fuyaient pieds nus, choqués, dans l'obscurité, avec de l'eau jusqu'à la poitrine, selon un photographe de l'AFP sur place. "C'est la fin du monde", a déploré le maire de Forli, Gian Luca Zattini, sur Facebook.

Le maire de Bologne, Matteo Lepore, a exhorté la population à la plus grande prudence. Il ne faut "surtout pas prendre la voiture, mais monter au premier étage des maisons et s'il n'y a pas d'étage, l'évacuer", a-t-il précisé sur Instagram.

- 14 rivières en crue -

"La situation est très critique, nous avons encore des heures difficiles devant nous", a prévenu dans une vidéo publiée sur sa page Facebook Matteo Gozzoli, maire de la petite ville de Cesenatico, sur la côte adriatique.

La protection civile italienne a indiqué que 14 rivières étaient sorties de leur lit entre mardi et mercredi et que 23 communes étaient inondées.

Elle a appelé sur Twitter à prendre des "précautions maximales", alors que les maires de la région exhortaient leurs concitoyens à se réfugier en altitude.

"Quelque 5.000 personnes ont été évacuées, mais ce nombre pourrait augmenter", a déclaré le ministre de la Protection civile Nello Musumeci à Radio 24.

Les habitants "ne doivent aller dans des caves ou sous-sols sous aucun prétexte, et éviter les rez-de-chaussée si possible", a prévenu le maire de Cesena, Enzo Lattuca, sur Facebook.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé mercredi son soutien aux personnes affectées par les crues, assurant que les gouvernement était "prêt à intervenir avec l'aide nécessaire".

L'Emilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts.

A Imola, où doit se tenir dimanche le Grand Prix de F1, le fleuve Santerno qui borde les pistes est en crue et la direction de la course a demandé aux journalistes et au personnel des écuries de ne pas se rendre sur le circuit mercredi.

Selon une source gouvernementale, le vice-Premier ministre Matteo Salvini, également ministre des Transports et des infrastructures, souhaite le report du grand prix afin d'éviter l'affluence de spectateurs susceptible d'entraver les opérations de secours.



AFP