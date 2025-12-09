Japon : au moins 30 blessés après un fort séisme et un tsunami

Un fort séisme qui a frappé le nord du Japon lundi soir, où plusieurs vagues de tsunami de 70 cm ont été enregistrées, a fait au moins 30 blessés, a indiqué mardi la Première ministre, Sanae Takaichi.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a prévenu la population que ce tremblement de terre de magnitude 7,6 qui s'est produit en mer au large de la région septentrionale d'Aomori, à 23H15 locales (14H15 GMT) pourrait être suivi d'autres secousses dans les jours à venir.

Mme Takaichi a appelé la population à prendre des mesures pour se protéger en cas de nouvelles secousses.

Parmi les blessés figure une personne grièvement touchée sur l’île Hokkaido, la plus au nord de l'archipel, selon l’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, qui a recommandé l'évacuation de 28.000 personnes.

À Sapporo, la principale ville de Hokkaido, un journaliste de l’AFP a rapporté que le sol avait tremblé violemment pendant une trentaine de secondes, tandis que les alarmes des smartphones retentissaient pour alerter les habitants.

Des images en direct ont montré des fragments de verre brisé éparpillés sur les routes. Au lever du soleil mardi, les habitants ont constaté que quelques routes avaient été endommagées alors que la neige commence à recouvrir le sol dans la région.

"Quand nous avons ressenti la secousse et que le système d’alerte s’est déclenché, nous sommes sortis précipitamment de la maison.

Nous tenions nos enfants – une fille de 2 ans et un garçon de 1 an – dans nos bras. Cette secousse m’a rappelé la catastrophe (de Fukushima en 2011)", a déclaré à l'AFP Daiki Shimohata, 33 ans, un employé municipal dans la ville de Hashikami, préfecture d’Aomori.

"Des objets sont tombés (des étagères), et une sorte de poudre est tombée du plafond", a-t-il constaté en se rendant dans la nuit dans l'une des salles municipales dont il est chargé de l'entretien.

Environ 2.700 foyers ont été privés d’électricité à Aomori, selon l'agence de presse Kyodo News, et de nombreux incendies ont été signalés.

La JMA avait initialement émis une alerte au tsunami en avertissant contre des vagues pouvant atteindre 3 m et demandant à des milliers d'habitants de la région la plus proche de l'épicentre de se mettre à l’abri.

- Trains suspendus -

La circulation des trains à grande vitesse Shinkansen a été suspendue dans certaines zones le temps de vérifier l’état des voies.

De son côté, la compagnie Tohoku Electric Power a indiqué qu’aucune anomalie n’avait été détectée dans les deux centrales nucléaires les plus proches, celle de Higashidori, à Aomori, ni dans celle d’Onagawa, dans la région de Miyagi.

La région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18.500 morts ou disparus.

La catastrophe avait également entraîné la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis la catastrophe de Tchernobyl.

Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques, sur la "Ceinture de feu" du Pacifique. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde.

L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1.500 tremblements de terre par an. La plupart sont faibles, même si les dégâts peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur profondeur.

En janvier, un groupe d'experts gouvernementaux a légèrement augmenté la probabilité d'une secousse majeure dans la fosse de Nankai au large du Japon au cours des trente prochaines années, la portant à 75-82%.

Le gouvernement a ensuite publié une nouvelle estimation en mars, indiquant qu'un tel "méga-séisme" et le tsunami qui s'ensuivrait pourraient causer jusqu'à 298.000 morts et des dommages pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars.



AFP