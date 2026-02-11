JO : Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable

En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui à avoir réussi un triplé à skis sur une même édition des JO.

L'euphorie du skieur suisse de 24 ans tranche cruellement avec l'agonie de Nils Allègre, inconsolable après sa 4e place à trois centièmes seulement du podium olympique, alors que le clan français rêvait d'une première médaille en ski alpin sur ces JO.

Sur un nuage depuis son titre en descente samedi, carrément placé sur orbite après sa victoire en combiné par équipe lundi (qu'il doit d'ailleurs en grande partie à son binôme Tanguy Nef, royal en slalom), Franjo von Allmen s'est élancé mercredi, dossard 7 et sourire aux lèvres.

Pas aussi impérial qu'en descente, il a quand même surfé sur la confiance accumulée ces derniers jours et a réussi à creuser un petit écart pour devancer sur le fil l'Américain Cochran-Siegle (+ 13/100e). Mais en voyant son avance provisoire, le natif de Boltigen a d'abord secoué la tête, pas certain que sa prestation du jour soit suffisante pour l'emporter.

"Je n'arrive pas à réaliser, je n'ai pas les mots. En arrivant, je ne pensais pas que ça suffirait pour l'or, voire même pour une médaille", a soufflé au micro d'Eurosport le skieur suisse. "Je pense que j'ai eu de la chance avec mon dossard."

Derrière lui, effectivement pas aidés par une neige qui s'est rapidement réchauffée, les autres favoris n'ont rien pu faire: le N.1 mondial Marco Odermatt, couteau entre les dents pour décrocher son premier titre de la quinzaine après sa déception en descente (4e) et l'argent du combiné par équipe, n'a pas trouvé de solution et se contentera du bronze (+ 28/100e).

- Allègre "pas récompensé" -

Les Italiens Giovanni Franzoni (6e à 63/100e) et Dominik Paris (chute et abandon) sont eux aussi passés à côté, laissant le champs libre à Von Allmen pour s'imposer comme la nouvelle grande star de l'alpin.

Avec ce troisième titre olympique, le Suisse rejoint les légendes du ski Toni Sailer (1956) et Jean-Claude Killy (1968), les seuls avant lui à avoir réussi un triplé en ski alpin sur une même édition des Jeux. Il n'y avait à l'époque que trois disciplines au programme (descente, géant, slalom).

Quatrième à trois centièmes du podium, le Français Nils Allègre était quant à lui inconsolable.

"Sportivement, c'est le moment le plus dur de ma carrière", a-t-il lâché en zone mixte. "La dure réalité du sport de haut niveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois mecs sur la boîte, et il y a un mec qui est 4e, et celui-là c'est moi, à 3 centièmes, c'est dur."

Parti dossard 1, le skieur de Serre-Chevalier, déjà habitué aux places d'honneur en Coupe du monde (trois top-5, zéro podium cet hiver), a réalisé une manche propre et solide mais les centièmes n'ont pas tournés en sa faveur. Il avait également terminé 5e du combiné par équipes lundi avec Clément Noël, à 13 centièmes seulement du bronze olympique.

"Je ne suis pas récompensé, et ça fait deux fois, deux courses (...) Moralement c'est dur, ça reste du sport, mais c'est extrêmement dur."

Deux autres Français étaient en lice: Alban Elezi Cannaferina a terminé 15e et Nils Alphand est tombé, sans gravité.

AFP