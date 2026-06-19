L'Europe frappée par sa seconde canicule, aggravation ce week-end

L'été démarre de façon extrême pour des dizaines de millions d'Européens, avec une nouvelle vague de canicule liée au changement climatique qui frappe vendredi le Vieux-Continent, de l'Espagne au Royaume-Uni, et va s'accentuer ce week-end, notamment en France.

Il s'agit de la deuxième vague de chaleur qui frappe l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Les niveaux d'alerte ont été élevés au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Allemagne ou en Espagne.En France, les deux-tiers des départements seront samedi en vigilance orange, dont Paris, une situation qui a conduit des villes à annuler la Fête de la musique prévue dimanche, avec ses concerts de rue très populaires à travers le pays.L'épisode de chaleur s'annonce "étendu, durable et intense", avertit Météo-France. Le "pic caniculaire remarquable" est attendu entre dimanche et mardi, avec des "pointes à 40°C en particulier sur l'Ouest et le Centre", anticipe le prévisionniste national. Près de deux Français sur trois sont désormais concernés par cet épisode.La France a déjà été frappée en mai par des températures inédites, comme ailleurs en Europe. C'est le "signe manifeste du changement climatique", souligne Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.Le changement climatique, alimenté par la consommation croissante de charbon, pétrole et gaz, fait que ces vagues de chaleur surviennent plus souvent et plus tôt dans l'année.Le président Emmanuel Macron a appelé à "prendre soin des plus âgés, des plus vulnérables" car "ce sont des jours difficiles".Les établissements scolaires s'organisent entre cours annulés, emploi du temps réaménagé, regroupements dans les salles les plus fraîches. D'autant que cet épisode climatique intense intervient durant les épreuves du baccalauréat, l'examen de fin d'études secondaires.A Paris, la préfecture de police a recommandé l'annulation des événements sportifs en plein air.- "On étouffe" -Loin des zones rurales, l'épisode est particulièrement difficile pour les quartiers populaires et leurs grands immeubles, surexposés au phénomène des "logements bouilloires", a alerté la Fondation pour le logement des défavorisés jeudi. Léria, 32 ans, femme au foyer dans les tours de Nanterre, proche de Paris, résume la situation: "On étouffe".Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce week-end avant un pic prévu lundi et mardi, avec des températures prévues à 34°C ou plus, selon l’agence météorologique Met office.Une alerte orange canicule a été émise pour lundi et mardi dans une grande partie du sud de l’Angleterre, dont Londres.Le record de la température la plus élevée jamais enregistrée en juin - 35,6 °C, atteint en 1957 et 1976 - pourrait être dépassé en début de semaine prochaine, selon le Met office.En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.Les températures devraient atteindre 40°C dans certaines régions de l'est de l'Espagne.En Suisse, la région de Bâle, la plus durement frappée par la canicule, a été placée en vigilance de niveau 4 (sur 5) par Météo Suisse avec des températures pouvant atteindre 37°C.A Genève, les élèves des écoles primaires seront dispensés d’école lundi et mardi.En Allemagne, l'agence météorologique met en garde contre "un stress thermique fort à extrême sur une grande partie du territoire", avec des orages.De la Hongrie à la Slovaquie en passant par l'Autriche, des températures caniculaires sont également redoutées.En Autriche, la vague de chaleur doit se poursuivre en début de semaine prochaine, entrecoupée par de violents orages dans les régions montagneuses de l'ouest du pays.